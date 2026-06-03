MLB》曾單場沒收三轟 天使阿德爾守備出糗成「頭槌助攻全壘打」

天使右外野手阿德爾守備時，不慎形成罕見的「助攻全壘打」。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季曾單場「沒收」3發全壘打的天使右外野手阿德爾（Jo Adell），今天在第4局守備時要接一顆深遠飛球，不慎形成罕見的「助攻全壘打」。天使隊最終以2比8敗給洛磯。

洛磯打線第4局麥卡錫（Jake McCarthy）適時安打、卡斯楚（Willi Castro）擊出三分砲，接著T·J·魯姆菲爾德（T.J. Rumfield）擊出右外野深遠飛球，阿德爾往後退接球，未料球先打中他的手套，再打中他的頭頂彈出牆外，形成罕見的「助攻全壘打」，洛磯單局灌進5分大局。

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這發意外的全壘打，讓天使先發「G-Rod」羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）被打退場，這位26右投僅投3.2局狂失8分，賽後防禦率高達10。

阿德爾今年曾在美國時間4月4日與水手之戰當起「全壘打大盜」，單場三度秀美技守備「沒收」全壘打。

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