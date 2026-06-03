U18亞洲盃資格賽》末節遭南韓逆襲！台灣隊3分差輸球苦吞2連敗

U18男籃代表隊。（資料照，籃協提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕U18男籃亞洲盃資格賽在日本福岡進行，台灣隊今在末節遭到南韓隊強勢反撲，以84：87遭逆轉，苦吞2連敗。

此次亞洲盃資格賽有台灣、中國、南韓、日本及香港5隊參賽爭奪4張晉級8月印度亞洲盃的門票，由南山高中教練陳柏廷領軍，教練團成員包括松山高中2連霸教頭葉韋喬和黎明學院主帥吳建龍，12人名單包括劉廷寬、任語璿、呂書瑋、周佑承、幸宇勝、莊肇紘、周宥璟、楊松霖、陳展維、莊立安、黃紹恩、黃佳瀚。

請繼續往下閱讀...

台灣隊昨末節反撲未成，以70：80不敵中國吞下首敗，今面對南韓首節陷入苦戰，打完首節以16：26落後，次節從防守帶動進攻，在幸宇勝單節獨攬11分輸出下，第二節打出31：18反超，帶著47：44優勢進入下半場。

易籃後，劉廷寬、黃佳瀚輪流得手助隊擴大優勢，台灣隊帶著70：62領先進入末節，決勝節南韓吹起反攻號角，台灣隊被南韓步步進逼之際，任語璿、黃紹恩相繼犯滿畢業，倒數35秒南韓在2罰1中後取得85：83領先，接著劉廷寬也要到犯規，但2罰僅1中，南韓隊隨後2罰都未再失手，呂書瑋遭到最後一擊在外線出手落空，台灣隊末節遭南韓打出25：14攻勢吞敗。隊長劉廷寬繳全隊最高18分，幸宇勝板凳出發14分次之。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法