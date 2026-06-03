高球》連兩年參戰美國公開賽 曾雅妮感謝自己沒放棄、要享受比賽

曾雅妮。（USGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金1200萬美元的美國女子公開賽6月4日至7日將在里維埃拉鄉村俱樂部登場。台灣共有4名好手參戰包含曾雅妮、錢珮芸、吳佳晏和15歲的業餘選手林潔恩。

再次重返美國公開賽，曾雅妮感觸滿滿，她說：「這禮拜我很感謝也很開心美國高協USGA給我這個機會，來到這麼棒的一個球場打這樣一場大賽。我覺得球場也滿適合我的，但是因為像這裡的草種之前比較沒有接觸到，所以很有挑戰。這禮拜我的教練也都在，這兩天的練習我學習到很多。希望這個禮拜可以好好地享受比賽。」

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里維埃拉鄉村俱樂部將是2028年洛杉磯奧運高爾夫的比賽場地，本週球道全場7040碼，標準桿71桿，很有挑戰性。曾雅妮表示，自己來到這裡第一天並沒有教練，但發現果嶺邊的長草跟自己想的有點不太一樣，也沒有好的解決辦法，所以趕緊找了教練前來支援，「經過這幾天的練習，我大概知道了要怎麼樣去打。」

去年曾雅妮藉由資格賽獲得了美國女子公開賽的參賽資格，今年獲得美國高協特別豁免得以連續第2年參賽，她表示自己很珍惜這個機會，也很開心，「打美國公開賽一直都是我從小的夢想。從之前不用參加資格賽，到中間遇到很多的低潮，一直都沒有辦法再來打美國公開賽，直到這兩年又可以再回到這樣的一個地方，我覺得自己很幸運，也覺得很替自己感到驕傲。很希望明年自己可以爭取到機會，不用考資格賽就可以來打。」

曾經抵達巔峰，後來歷經低谷的曾雅妮表示，目前狀況越來越好，她也不會對自己太嚴厲，「好好去享受，去專注地打每一桿，我覺得就是最重要的。」

去年在女子歐巡賽贏得冠軍的曾雅妮認為，現在狀態不錯，身體和心理都很健康，「我會盡我可能去照顧好自己的身體，讓自己可以用我現在的這樣狀態去打球。很多事情勉強不來，盡力而為就好。」

曾雅妮很感謝大家這樣一路的支持，也很開心自己在中間沒有放棄，每一天都很努力。「我想要回到我自己很喜歡打球的狀態，很享受在球場上競爭。無所畏懼地站在球場上，是我更想要做的。其他的，不管成績怎麼樣，對我來講都是個bonus。」

本次賽事共設156個席位，參賽球員包含世界第一的N.科達（Nelly Korda），世界排名前10的球員悉數到場，還有魏聖美（Michelle Wie West、2014年冠軍）、李旻智（Minjee Lee，2022年冠軍）、衛冕冠軍史塔克（Maja Stark）等11位美國女子公開賽前冠軍也將參賽。

美國女子公開賽為72洞比桿賽，36洞之後前60位（含並列）獲得晉級，進入週末比賽爭奪冠軍。最終的冠軍獲得未來10屆美國女子公開賽參賽資格以及其他4場大賽（雪佛龍錦標賽、AIG英國女子公開賽、畢馬威女子PGA錦標賽以及依雲錦標賽）未來5屆的參賽資格。

曾雅妮。（USGA提供）

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