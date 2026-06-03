世足48強巡禮》上屆東道主首度自力晉級 卡達力拚擺脫零分噩夢

卡達世界盃代表隊。（資料照，法新社）

卡達

參賽次數：2次

奪冠次數：0次

上屆戰績：止步小組賽

晉級方式：亞洲區外圍賽第四輪A組第一

總教練：洛佩特吉（Julen Lopetegui）

主力球星：阿菲夫（Akram Afif）

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球隊介紹：

卡達上屆以東道主身分首度登上世界盃舞台，最終3戰全敗出局，也成為史上首支在小組賽未拿下積分的地主球隊，去年迎來西班牙名帥洛佩特吉（Julen Lopetegui）執掌兵符後，為團隊注入新氣象，「褐紅色軍團」要努力向世界證明上屆的初登場只是在世界頂尖殿堂穩定發展的起點。

卡達本屆晉級歷經重重關卡，在外圍賽第三輪僅獲得小組第4，必須進入第四輪，洛佩特吉在第四輪接掌球隊，卡達在與阿曼和阿聯酋的兩場關鍵對決展現高度韌性，最終成功鎖定小組第一，首度自力晉級會內賽。

外媒分析，洛佩特吉以冷靜執教風格與細膩戰術分析聞名，為這支原本重攻輕守的亞洲勁旅注入西式控球與防守紀律，卡達本屆鋒線依舊由2019年與2023年兩屆亞洲盃奪冠功臣阿菲夫（Akram Afif）與阿里（Almoez Ali）領銜，胡赫（Boualem Khoukhi）與米格爾（Pedro Miguel）兩位踢滿上屆世界盃的後防核心也仍在陣中，另外，中場有布迪亞夫（Karim Boudiaf）與哈特姆（Abdulaziz Hatem）等富有經驗的防守悍將坐鎮。

卡達本屆與瑞士、加拿大、波赫同組，首要目標是爭取隊史積分開張，兩度獲得亞洲足球先生的當家前鋒阿菲夫身為進攻發動機，他的發揮將是團隊能否書寫隊史新猷的關鍵。

卡達隊名單：

門將：扎卡里亞（Salah Zakaria）、阿布納達（Mahmoud Abunada）、巴爾沙姆（Meshaal Barsham）

後衛：侯賽因（Hashmi Hussein）、阿拉維（Ayoub Alawi）、胡赫（Boualem Khoukhi）、米格爾（Pedro Miguel）、拉耶（Issa Laaye）、門德斯（Lucas Mendes）、布拉克（Sultan Al-Brake）、阿明（Homam Al-Amin）

中場：馬奈（Mohammed Al-Manai）、加伯（Jassem Gaber）、布迪亞夫（Karim Boudiaf）、法提（Ahmed Fathi）、哈特姆（Abdulaziz Hatem）、馬迪博（Assim Madibo）

前鋒：穆罕默德（Tahseen Mohammed）、儒尼奧爾（Edmilson Junior）、阿里（Almoez Ali）、阿菲夫（Akram Afif）、蒙塔里（Mohammed Muntari）、阿卜杜勒里薩格（Youssef Abdulrazzaq）、阿拉（Ahmed Alaa）、海多斯（Hassan Al-Haydos）、賈納希（Ahmed Al-Janahi）

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