中職》樂天動紫趴6/21壓軸 郭書瑤賽前、卓文萱、周湯豪領銜賽後開唱

郭書瑤。（樂天桃猿提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕樂天桃猿年度音樂盛事「動紫趴」將於 6 月 21 日迎來壓軸最終日，賽前、賽後共八組卡司接力登場，為三天活動畫下精彩句點。從開賽前的暖場演出到賽後舞台全面展開，最終日將把動紫趴的現場氣氛推向最高峰。

6 月 21 日賽前由山的孩子與郭書瑤率先登場。山的孩子將持續為壓軸日帶來熟悉且具代表性的開場聲音；郭書瑤則將以明亮活力與舞台魅力，為最終日注入輕快節奏，帶領球迷迎接壓軸夜晚的到來。

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賽後演出則由卓文萱與周湯豪接力登場。卓文萱將以親切自然的舞台感染力，喚起球迷熟悉的流行記憶，演出中也將帶來驚喜合作橋段，為最終日舞台增添更多亮點與期待感；壓軸登場的周湯豪，入圍37屆金曲歌王的他, 將以兼具潮流感、舞台張力與高人氣聲勢的演出能量，為今年動紫趴帶來最具爆發力與話題性的壓軸收尾。樂天桃猿也預告，最終日賽後舞台還將有球員演唱的驚喜內容陸續揭曉，邀請 10 號隊友進場一同見證。

樂天桃猿表示，6 月 21 日作為動紫趴最終日，不僅卡司規模更加完整，也象徵三天活動情緒與能量的最終集結。從賽前暖場到賽後壓軸，球迷將在同一個夜晚感受動紫趴最鮮明、最飽滿的舞台魅力。三天限定的動紫趴即將迎來最終章，樂天桃猿邀請所有 10 號隊友進場共襄盛舉，在棒球、音樂與歡呼聲交織之中，一起見證今年夏天最耀眼的紫色壓軸之夜。

卓文萱。（樂天桃猿提供）

周湯豪。（樂天桃猿提供）

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