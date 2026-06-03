自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA總冠軍賽》首度拚冠引矚目壓力山大？溫班亞瑪淡定：球場就2萬人

2026/06/03 13:50

溫班亞瑪。（法新社）溫班亞瑪。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA總冠軍賽台灣時間明天上午登場，由馬刺對決尼克，這也是球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）總冠軍賽首秀，引發外界高度關注。對於這些壓力，斑馬的回應很淡定，他表示，球場坐滿就2萬人，其實沒什麼太大差別。

溫班亞瑪在西部冠軍賽率領馬刺和雷霆血戰7戰後勝出，他榮膺西冠MVP，賽後他真情流露，淚灑賽場。生涯首度打季後賽就幫助球隊挺進總冠軍賽，斑馬的表現受到全球球迷矚目，面對外界排山倒海的壓力與鎂光燈，他淡定地表示，這沒什麼大不了，「總冠軍賽的第一場對決就只是另一場比賽而已。」

當被問到決賽的矚目程度如何激勵他時？溫班亞馬直言，這並不會帶來額外的動力，他淡定地回應，「說到底，球場也只能容納兩萬人，所以其實沒有什麼差別。」

雖然他自認不在乎總冠軍賽的聚光燈，但他坦言，球隊在經歷西冠搶七大戰情感激昂的勝利後，目前迫切需要重新調整與專注，這種激動的感覺他已經很久沒有體會到了，要從這種亢奮的情緒中平復下來是一大挑戰，「我們必須腳踏實地，認清最艱難的考驗還沒到來，任務根本尚未完成。我們還有大約30多個小時的時間可以重新找回專注力。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中