NBA總冠軍賽》首度拚冠引矚目壓力山大？溫班亞瑪淡定：球場就2萬人

溫班亞瑪。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA總冠軍賽台灣時間明天上午登場，由馬刺對決尼克，這也是球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）總冠軍賽首秀，引發外界高度關注。對於這些壓力，斑馬的回應很淡定，他表示，球場坐滿就2萬人，其實沒什麼太大差別。

溫班亞瑪在西部冠軍賽率領馬刺和雷霆血戰7戰後勝出，他榮膺西冠MVP，賽後他真情流露，淚灑賽場。生涯首度打季後賽就幫助球隊挺進總冠軍賽，斑馬的表現受到全球球迷矚目，面對外界排山倒海的壓力與鎂光燈，他淡定地表示，這沒什麼大不了，「總冠軍賽的第一場對決就只是另一場比賽而已。」

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當被問到決賽的矚目程度如何激勵他時？溫班亞馬直言，這並不會帶來額外的動力，他淡定地回應，「說到底，球場也只能容納兩萬人，所以其實沒有什麼差別。」

雖然他自認不在乎總冠軍賽的聚光燈，但他坦言，球隊在經歷西冠搶七大戰情感激昂的勝利後，目前迫切需要重新調整與專注，這種激動的感覺他已經很久沒有體會到了，要從這種亢奮的情緒中平復下來是一大挑戰，「我們必須腳踏實地，認清最艱難的考驗還沒到來，任務根本尚未完成。我們還有大約30多個小時的時間可以重新找回專注力。」

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