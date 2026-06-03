從社團到冠軍舞台 新北五華國小籃球聯賽奪隊史首冠

新北市五華國小男子籃球隊勇奪「114學年度國民小學籃球聯賽（EBL）」男子260組冠軍，贏得隊史首冠榮耀，新北市長侯友宜今天在市政會議頒發培訓金。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市五華國小男子籃球隊勇奪「114學年度國民小學籃球聯賽（EBL）」男子260組冠軍，贏得隊史首冠榮耀，新北市長侯友宜今天在市政會議頒發20萬元培訓金。此外，新北市明德高中、三民高中、漳和國中、正德國中及安溪國中等5校，獲選運動部115年度體育班績效優良學校，市府也頒發每校300萬元獎勵金。

侯友宜表示，新北市長期落實「在地育才」及三級銜接制度，從校園社團、體育班到競技舞台，提供孩子完整的成長環境。五華國小以課後社團模式培育籃球人才，仍能站上全國之巔，展現基層體育扎根成果；另5所學校獲選全國績優體育班，代表新北市多年來在運動人才培育的努力獲得肯定。市府將持續投入資源，優化訓練環境、運動防護及升學銜接制度，成為選手最堅實的後盾。

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體育局表示，五華國小男子籃球隊是新北市甲組勁旅中少數以課後社團模式發展的學校球隊，多年來代表新北征戰全國賽，今年以7戰全勝之姿勇奪隊史首座EBL全國冠軍。

五華國小籃球隊教練黃金助說，球隊今年適逢創隊第10年，「10年磨一劍」不只是口號，更是所有球員、家長、學校行政團隊共同努力的成果。球隊陣中僅有1名長人，其餘球員身材條件並不突出，因此強調團隊合作與防守韌性，希望每位球員都能相信隊友、分享球權，做到「人人都是MVP」。

隊中靈魂人物是雙胞胎兄弟隊長葉宸郡與葉宸鳴，哥哥葉宸郡背號30號，向偶像Stephen Curry致敬；弟弟葉宸鳴選擇24號球衣，希望傳承Kobe Bryant的黑曼巴精神。

準決賽最後2分多鐘，葉宸鳴投進關鍵逆轉球，成為球隊晉級的重要推手；葉宸郡說：「終於拿到全國冠軍，把之前錯過的討回來了！」兄弟倆認為球隊最強大的地方就是不服輸的精神，以及全隊共同拼戰到最後一刻的信念。

體育局表示，五華國小畢業球員將銜接至安康高中國中部體育班培訓，落實新北市完善的三級運動人才培育體系。

新北五華國小籃球隊球員葉宸鳴帶球突破防線，憑藉不服輸精神，助攻球隊7連勝封王。（新北市體育局提供）

新北市五華國小男子籃球隊歷經多年耕耘 ，抱回隊史首座EBL冠軍獎盃。（新北市體育局提供）

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