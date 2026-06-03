MLB》大谷翔平近18場的打擊率破4成 佛里曼讚：當球隊擁有GOAT...

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天擊出兩支長打，包含本季第2支三壘安打，貢獻2分打點、跑回2分，幫助道奇在客場以6比5擊敗響尾蛇。此戰夯出兩分砲的道奇球星佛里曼（Freddie Freeman）讚賞大谷，「這就是為什麼我們贏了那麼多比賽。」

大谷翔平曾在5月上旬陷入打擊低潮，但自從美國時間5月12日起，大谷翔平近69打數敲出29支安打，這段期間的打擊率高達0.420，其中有13支是長打，包含4發全壘打。

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「打者翔平」本季出賽60場，交出10轟、33分打點，打擊三圍是0.293/0.411/0.516，整體攻擊指數（OPS）為0.927。大谷翔平近期是連6場敲安，這段期間共擊出13支安打。

談到大谷翔平近期的火燙打擊手感，佛里曼受訪表示，「當他上壘、當他感覺狀態很好時，那種影響力會擴散到其他每個人身上。他開局就敲出二壘安打、三壘安打或一壘安打，上壘、選到保送。」

「這就是為什麼我們贏了那麼多比賽。當你的球隊擁有史上最偉大（GOAT）的球員，而他正處於火熱狀態時，看他打球真的非常享受。」佛里曼說道。

被問到大谷翔平與佛里曼打得好時，對球隊打線影響有多大，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後受訪說，「翔平過去幾週狀況很好，而佛里曼則是這一個月來狀況很棒。有他們兩人在，毫無疑問能減輕其他打者的壓力。」

Shohei clears the bases! pic.twitter.com/V5Sz7tRbE8 — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） June 3, 2026

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