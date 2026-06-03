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台東縣115全縣運動會5日登場 縣府邀請鄉親到場加油

2026/06/03 15:11

全縣運動會即將登場，縣府歡迎縣民參與、加油。（資料畫面，縣府提供）全縣運動會即將登場，縣府歡迎縣民參與、加油。（資料畫面，縣府提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣115年全縣運動會即將展開，田徑比賽將於6月5、6日兩天在縣立體育場辦理，預計將8百餘位選手報名參加，追求更快更遠更高個人成績，縣長饒慶鈴歡迎鄉親在比賽期間前往運動場觀賞為選手加油。

台東縣政府表示，這次全縣運動會將由卑南國小承辦，開幕典禮將於5日上午8時30分在縣立體育場舉行，各鄉鎮市及國中小選手集體大進場，以及邀請介達國小帶來精彩開幕表演，並安排115年全中運獲得國女組田徑100公尺跨欄項目第3名的新港國中吳知欣選手代表所有運動員宣誓。

田徑賽將分為社會男子、社會女子組、國中男子組、國中女子組、國小男生甲組、國小女生甲組、國小男生乙組、國小女生乙組等進行，選手計816人（142隊），報名參賽人次有1386位運動好手等齊聚一堂在此參與盛會。

饒慶鈴說明，全縣運動會是縣內最大型的運動賽事之一，運動會選拔優秀選手也是台東縣推廣體育、鼓勵全民運動的重要機會，盼大家取佳績，也帶動全縣運動風氣。縣教育處指出，期盼透過各項體育活動賽事，使更多運動愛好者加入運動行列，保持身體健康及響應全民運動，養成愛運動好習慣，歡迎鄉親前往體育場觀賽，為每位選手鼓勵支持、加油打氣。#

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