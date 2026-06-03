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MLB》最新MVP預測！大谷鬼神二刀流稱霸國聯 美聯不再是賈吉天下

2026/06/03 15:57

大聯盟官網本季第2次MVP民調結果出爐。（取自大聯盟官網）大聯盟官網本季第2次MVP民調結果出爐。（取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網本季第2次MVP民調結果出爐，共有35位專家參與投票，每人在各聯盟選出前5名，依序給予5、4、3、2、1的分數。目前國聯依舊由道奇日本二刀流巨星大谷翔平稱霸，美聯則出現三強鼎立的局面。

大谷翔平在本次民調中，獲得多達30張第一名選票，本季「投手大谷」表現更上層樓，55局投球中僅失5分責失分，飆出61次三振，防禦率是鬼神的0.82；「打者翔平」也逐漸加溫，截至美國時間週二近16戰，打擊三圍高達.410/.500/.689。官網直言，如果大谷持續維持這種驚人二刀流身手，要阻止他拿下生涯第5座、4連霸MVP將會非常困難，「他無論投打都在顛峰，因此幾乎所有投票者都將大谷列為MVP首選，也完全不令人意外。」

而上次民調稱霸美聯的洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge），本次獲得10張第一名選票，但整體得分仍輸給7張第一名選票的太空人重砲阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez），屈居第2名。官網表示，阿瓦瑞茲是否能斬獲生涯首座MVP，很大程度仍取決於近4年3度奪獎的賈吉，儘管賈吉本季表現依舊出色，但以他自己的表準來看，目前尚未達到MVP等級的統治力，「不過對賈吉這種等級的打者而言，只需要一次連續爆發，就可能重新回到MVP競爭最前線。」

大聯盟官網本次MVP民調，國聯前5名為大谷翔平、國民伍德（James Woods，2張第一名選票）、響尾蛇卡洛爾（Corbin Carroll）、費城人史瓦伯（Kyle Schwarber，1張第一名選票）、勇士歐森（Matt Olson，1張第一名選票）；美聯前5名分別為阿瓦瑞茲、賈吉、皇家小惠特（Bobby Witt Jr.，13張第一名選票）、洋基萊斯（Ben Rice，4張第一名選票）、運動家柯茲（Nick Kurtz）。

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