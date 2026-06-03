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MLB》投手大谷奪塞揚必備3大條件 官網記者：永遠別懷疑他

2026/06/03 16:48

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平本季繳出5勝、防禦率0.82的優異成績，力拚生涯首座塞揚獎。大聯盟官網記者蘭達瓦（Manny Randhawa）點出「投手大谷」奪獎的3大必要條件。

大谷翔平本季以二刀流開季，「投手大谷」展現驚人的壓制力，至今先發9場，累積5勝2敗，主投55局飆出61次三振，防禦率是優異的0.82，WHIP為0.82，被打擊率是出色的0.147，目前在最新國聯塞揚獎預測高居第4。

大聯盟官網記者蘭達瓦指出，大谷翔平要奪下國聯塞揚獎的話，防禦率必須在2以下，要維持目前的0.82極其困難，自1969年大聯盟將投手丘高度調降後，先發投手單季最低防禦率紀錄，是1985年大都會名投古登（Dwight Gooden）創下的1.53。

根據進階數據顯示，大谷本季的預期防禦率（xERA）為2.38，獨立防禦率（FIP）則是2.48，這依然高居聯盟前5%的頂尖水準，但大谷近期出現控球不佳的狀況，如果他能重新找回最佳狀態，對全大聯盟的打者來說，無疑將是一場噩夢。

另外，大谷翔平的生涯三振率高達31.1%，但2026年賽季至今，他的三振率降至28.6%，略低於生涯平均，大谷若想在塞揚獎競爭中占優勢，就必須讓自己的三振能力再提升。本季大谷翔平最具殺傷力的兩大武器就是四縫線速球和橫掃球，直球Run Value高達+10，並列全聯盟第4名，橫掃球的Run Value為+9，高居全聯盟第一，揮空率高達39％。

蘭達瓦也點出投球局數將會是大谷翔平能否奪獎的最關鍵指標，由於大谷投1休6，同時還要擔任道奇的指定打擊，投球局數成了他最大的硬傷。本季前9場先發，大谷平均每場投超過6局，按照目前節奏推算，他例行賽大約會先發27場，整季局數約落在165局上下，然而，若想拿下塞揚獎，165局恐怕只是基本門檻，雖然162局就能取得防禦率王資格，但大谷必須確保完全健康，不能跳過或延後任何一場先發。

大谷生涯單季最多投球局數，是2022年效力天使隊時的166局，在大聯盟完整球季中，以最少投球局數奪得塞揚獎的先發投手，是2021年釀酒人王牌柏尼斯（Corbin Burnes），當年他投了167局。因此，大谷若想更有把握地說服投票委員，最好能以170局為目標。

蘭達瓦認為，要達成上述條件，大谷翔平或許還需要一點運氣，甚至需要靠其他競爭對手的打線幫點忙，但全世界的棒球迷和專家早已學到一件事，「永遠不要懷疑大谷翔平。」因為他的能力實在太過驚人，且一次又一次在棒球最高殿堂證明，當人們以為他已經做到所有事情、達到極限時，他總能再次突破人類的想像。

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