世足48強巡禮》睽違20年重返最高殿堂 捷克盼延續PK大戰驚奇

希克（左）。（資料照，美聯社）
捷克
參賽次數：10次
奪冠次數：0次（最佳戰績為1934年、1962年亞軍）
上屆戰績：未參賽
晉級方式：歐洲區資格賽附加賽決賽擊敗丹麥
請繼續往下閱讀...
總教練：庫貝克（Miroslav Koubek）
主力球星：希克（Patrik Schick）
球隊介紹：
兩屆亞軍得主此次以驚心動魄的方式睽違20年重返會內賽舞台，在新主帥庫貝克（Miroslav Koubek）領軍下，這支雖無超級球星坐鎮但默契與心理素質極佳的中歐勁旅，有望扮演超級黑馬。
捷克過去在「捷克斯洛伐克」時期曾在1934年和1962年兩度拿下亞軍，不過上次參加世界盃已經是2006年，當時在與斯洛伐克和平分家十多年後，首度以捷克共和國名義參賽，最後止步小組賽，本屆在附加賽準決賽和決賽都在PK大戰中分別氣走愛爾蘭和丹麥，堪稱「PK之王」，展現極高抗壓性。
74歲的庫貝克執教經歷豐富，去年12月接下兵符就帶領球隊完成附加賽晉級任務，強調高強度對抗和快速反擊，團隊最大優勢仍是效力德甲勒沃庫森的希克（Patrik Schick）和英超西漢姆聯好手蘇切克的「雙塔組合」，兩人都是頂級空戰高手，身高優勢讓捷克隊在定位球上極具宰制力，另外，陣中不少球員都來自本土聯賽布拉格斯拉維亞，長期同隊建立一定默契。
捷克本屆與墨西哥、南韓、南非同組，首戰對決南韓有望成為決定小組第2的關鍵戰役，若頭號神射手希克能穩定發揮，這支擁有明確進攻核心與強大空中優勢的球隊，表現可能再度如PK大戰爆冷擊敗丹麥一樣超出各界預期。
捷克隊名單：
門將：霍尼切克（Lukas Hornicek）、科瓦日（Matej Kovar）、斯塔內克（Jindrich Stanek）
後衛：庫法爾（Vladimir Coufal）、杜德拉（David Doudera）、霍萊什（Tomas Holes）、赫拉納奇（Robin Hranac）、查洛佩克（Stepan Chaloupek）、尤拉謝克（David Jurasek）、克雷伊奇（Ladislav Krejci）、澤萊尼（Jaroslav Zeleny）、齊馬（David Zima）
中場：切爾夫（Lukas Cerv）、達里達（Vladimir Darida）、普羅沃德（Lukas Provod）、薩迪萊克（Michal Sadilek）、索楚雷克（Hugo Sochurek）、索伊卡（Alexandr Sojka）、蘇切克（Tomas Soucek）、舒爾茨（Pavel Sulc）、維辛斯基（Denis Visinsky）
前鋒：赫洛澤克（Adam Hlozek）、喬里（Tomas Chory）、希蒂爾（Mojmir Chytil）、庫赫塔（Jan Kuchta）、希克（Patrik Schick）