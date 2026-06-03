MLB》104億重砲「碎片」蛻變強投！教頭：這傢伙為啥會被交易2次？

哈里森。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人新星左投哈里森（Kyle Harrison）本季蛻變為球隊當家左投，與火球王牌米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）組成左右護法。哈里森的好表現也不禁讓釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）懷疑，這種等級的投手，怎麼當初會被交易2次？

24歲的哈里森曾是巨人百大新秀第13名的大物左投，然而上大聯盟後並未兌現身手，去年巨人為了交易來與紅襪簽下11年3.31億美元（約104億新台幣）的明星重砲德弗斯（Rafael Devers），將哈里森納入包裹送往波士頓。效力巨人與紅襪3個球季間，哈里森先發、牛棚兩頭跑，只累積9勝9敗、防禦率4.39的成績單。

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然而今年季前紅襪與釀酒人進行3換3交易，哈里森來到密爾瓦基後大蛻變，本季11場先發拿下7勝1敗，防禦率是鬼神的1.57。今天面對當初選中他、讓他登上大聯盟的老東家巨人，哈里森毫不留情，主投5.2局狂飆12次三振，幫助釀酒人以8：3獲勝。哈里森賽後坦言，面對老東家總會有些特別的情感，也很珍惜過去的時光，因此能有這樣的表現感覺很棒，「但5天後我又要先發，所以不能一直沉浸在這種情緒裡。」

事實上，早在2024年8月，釀酒人總教練墨菲就已經注意到哈里森。當時仍效力巨人的哈里森對釀酒人飆出7K，距離5局無失分只差1個出局，最終卻崩盤單局狂失5分，即便如此，墨菲仍對他留下深刻印象，當他得知紅襪這麼快就放棄哈里森，感到相當意外，「我第一個想法是，這傢伙為什麼會被交易2次？年輕球員如果會被交易2次，通常代表有些問題存在。」

墨菲表示，哈里森現在的變化球投得更穩，也讓他認為，當初哈里森被交易2次，信心或許曾是問題，「我認為他已經解決了這兩件事，這是段漫長的旅程，他也才剛開始而已，就像一個半局只抓下第一個出局數，但這孩子真的很棒。」

釀酒人向來有成功改造投手的本事，不過總管米納斯安（Zack Minasian）認為，最大的功勞還是投手本人，他盛讚哈里森：「真的非常出色，這些成就主要應該歸功於他自己。球員培養部門很多人都付出巨大努力，看到這些成果終於在他身上開花結果，真的很棒，有些球員只是需要時間而已。」

「能夠在這裡站穩一席之地，真的很棒。」哈里森透露，其實今天對上老東家前，他的心情非常忐忑，在他投完第一局後，總教練墨菲提醒他，「他告訴我，這場比賽是為了我們身後那些隊友而戰，那句話一直留在我心裡，我告訴自己，不需要做太多，我只要上場做自己就好了。」

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