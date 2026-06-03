桌球》7局大戰逆轉國泰小將吳映萱 陳忞昕搶下達卡青奧門票

陳忞昕（右）在教練黃聖盛（左）坐鎮指導下，以5連勝奪下達卡青年奧運國手門票。（桌協提供）

〔記者許明禮／綜合報導〕16歲的合庫小將陳忞昕今天在2026年達卡青年奧運桌球國手選拔賽女子組決賽，克服局數0:2落後，以4:3逆轉17歲的國泰女將吳映萱拿下青奧門票，也中止國泰隊連3屆當選青奧女子國手的紀錄。

U17世界排名第2的陳忞昕昨天在小組賽連續以直落三擊退廖頤暄、黃君凡，今天的8強淘汰賽，陳忞昕先以4:1解決廖頤暄，4強再以4:2力退高雄中學的呂瑀恩；U17世界排名16的吳映萱，8強先以4:2擊退松山家商陳祈韻，報了昨天小組賽0:3落敗的一箭之仇，4強再以直落四打敗國泰隊友鄭晴文。

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2024年曾攜手奪下世界青少年錦標賽U15歲組女雙金牌的陳忞昕/吳映萱，最近一次交手在今年2月的17歲國手排名賽，當時陳忞昕演出讓2追3的戲碼，逆轉吳映萱拿下第一名。今天雙方再度交鋒，劇情也很類似，陳忞昕又是以10:12、8:11連丟2局，第3局她展開搶攻，以11:7、11:8、11:5連下3局，吳映萱也在第6局6:3開局後，11:7扳平戰局。

決勝局，陳忞昕一開局就靠著強力正手搶攻連拿3分，迫使吳映萱叫出暫停，重回比賽後，陳忞昕攻勢不歇，很快地拉開比數以10:3聽牌，最終11:4搶下青奧門票。

教練黃聖盛表示，陳忞昕雖然一開賽連丟2局，但整體來看，打起來並不下風，第3局開始要求她把進攻角度打開，她也很堅定的執行戰術，把自己該做的做好。此外，在這次選拔賽之前，也安排陳忞昕到歐洲打了兩站支線賽，對她在比賽中的臨場反應也有不小的幫助。

陳忞昕則表示，進入8強賽之後採7局4勝，雖然連輸2局，但壓力相對沒那麼大，後面就是1局1局打，打得更主動，多調動對手，很高興能達成目標，畢竟青奧一輩子只能參加一次，機會難得，也希望能在青奧為台灣拿下一面獎牌。

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