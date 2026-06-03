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體育 2026世界盃足球賽 最新報導

世足》因批評政府遭封殺 「伊朗梅西」阿茲蒙確定落選

2026/06/03 18:43

「伊朗梅西」阿茲蒙。（資料照，美聯社）「伊朗梅西」阿茲蒙。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕伊朗日前公布2026世界盃國家隊26人名單，曾被譽為「伊朗梅西」的阿茲蒙（Sardar Azmoun）意外落選，原因可能跟他反對伊朗政府的立場有關。

據《ESPN》報導指出，伊朗主力前鋒阿茲蒙今年3月就被總教練加蘭諾伊（Amir Ghalenoei）排除在名單之外，原因是他在美國與以色列持續衝突期間於社群媒體發表的貼文，引發伊朗當局不滿。但伊朗副總統Abdolkarim Hosseinzadeh 曾表態，希望加蘭諾伊能重新考慮徵召阿茲蒙，但最後仍是事與願違。

31歲的阿茲蒙目前效力於阿聯職業足球聯賽俱樂部沙比阿爾阿里，他曾是繼吉蘭德赫（Alireza Jahanbakhsh）之後，史上身價第二高的伊朗球員，他也是在歐洲冠軍聯賽比賽中進球的最年輕的伊朗人。他為伊朗隊出賽91場，踢進57球，曾在2018年和2022年征戰世界盃。

伊朗目前正在土耳其的安塔利亞備戰，預計本週五啟程前往位於墨西哥提華納的訓練基地。由於赴美簽證程序複雜，伊朗隊日前獲得FIFA批准，將原定設於美國亞利桑那州的訓練基地改至墨西哥邊境城市提華納，將於近日將獲得入境許可，週五則是可以拿到美國簽證。

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