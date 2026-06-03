MLB》洋基球星自信條紋軍能奪冠！美媒酸：打擊率0.239也能上節目...

奇澤姆。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基球星奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）近日登上美國知名脫口秀《吉米A咖秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon），推廣自己的慈善基金會，同時也談到自己的穿搭風格、以及他的外婆帶給他的影響。然而守護者資深播報員漢彌爾頓（Tom Hamilton）卻不以為然，甚至在轉播中直接開酸奇澤姆。

洋基今天在主場對上守護者，奇澤姆於2局下1出局一壘有人時上場打擊，此時擔任守護者轉播單位播報員的漢彌爾頓說道：「接下來輪到奇澤姆上場打擊，嗯，他昨天在《吉米A咖秀》上預測洋基會贏得世界大賽冠軍，打擊率只有0.239，還能上吉米‧法倫（Jimmy Fallon）的節目，真是不可思議。」該打席奇澤姆遭到三振，今天他4打數1安打。

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“Pretty amazing he got on the Jimmy Fallon Show batting .239”



Guardians broadcaster Tom Hamilton on Jazz Chisholm Jr. pic.twitter.com/P81XHnK41T — Jomboy Media （@JomboyMedia） June 3, 2026

奇澤姆今年季前誇下海口，要挑戰單季「50轟50盜」，然而本季至今他的表現令人失望，出賽57場打擊三圍.239/.313/.383、攻擊指數0.696，wRC+是略低於聯盟平均的98；不過近期奇澤姆穿著隊友史坦頓（Giancarlo Stanton）的球褲、拎著卡巴耶羅（José Caballero）的球棒上場打擊，近15戰繳出打擊三圍.339/.400/.542的恐怖數據。

奇澤姆在《吉米A咖秀》透露，自己很喜歡這種寬鬆球褲的穿搭風格，至於為何要穿史坦頓的球褲，奇澤姆解釋，他只是臨時找不到合適的球褲，「我找不到我想穿的褲子，所以我就跟Giancarlo說借我穿一下，他還說尺寸可能不適合我，但我可以試試看。」此外奇澤姆也信誓旦旦表示，他非常確定洋基能在今年，能拿下隊史第28座世界大賽冠軍。

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