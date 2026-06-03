自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基球星自信條紋軍能奪冠！美媒酸：打擊率0.239也能上節目...

2026/06/03 19:00

奇澤姆。（資料照，路透）奇澤姆。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基球星奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）近日登上美國知名脫口秀《吉米A咖秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon），推廣自己的慈善基金會，同時也談到自己的穿搭風格、以及他的外婆帶給他的影響。然而守護者資深播報員漢彌爾頓（Tom Hamilton）卻不以為然，甚至在轉播中直接開酸奇澤姆。

洋基今天在主場對上守護者，奇澤姆於2局下1出局一壘有人時上場打擊，此時擔任守護者轉播單位播報員的漢彌爾頓說道：「接下來輪到奇澤姆上場打擊，嗯，他昨天在《吉米A咖秀》上預測洋基會贏得世界大賽冠軍，打擊率只有0.239，還能上吉米‧法倫（Jimmy Fallon）的節目，真是不可思議。」該打席奇澤姆遭到三振，今天他4打數1安打。

奇澤姆今年季前誇下海口，要挑戰單季「50轟50盜」，然而本季至今他的表現令人失望，出賽57場打擊三圍.239/.313/.383、攻擊指數0.696，wRC+是略低於聯盟平均的98；不過近期奇澤姆穿著隊友史坦頓（Giancarlo Stanton）的球褲、拎著卡巴耶羅（José Caballero）的球棒上場打擊，近15戰繳出打擊三圍.339/.400/.542的恐怖數據。

奇澤姆在《吉米A咖秀》透露，自己很喜歡這種寬鬆球褲的穿搭風格，至於為何要穿史坦頓的球褲，奇澤姆解釋，他只是臨時找不到合適的球褲，「我找不到我想穿的褲子，所以我就跟Giancarlo說借我穿一下，他還說尺寸可能不適合我，但我可以試試看。」此外奇澤姆也信誓旦旦表示，他非常確定洋基能在今年，能拿下隊史第28座世界大賽冠軍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中