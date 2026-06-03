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中職》台鋼二軍一堆3割男、4割男！ 洪總有話要說

2026/06/03 18:41

洪一中。（記者李惠洲攝）洪一中。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台鋼雄鷹二軍今天在二軍以8：6擊敗樂天桃猿，近12戰狂拿11勝，勝率高達7成74，遠遠領先其他4隊的二軍。談到二軍有沒有可用之兵，台鋼總教練洪一中表示，在二軍大家的打擊率都超高，「但希望選手不要沈浸在這種喜悅，還是要去練習在一軍可以生存的東西。」

台鋼最完整的春訓基地「皇鷹學院」今年正式啟用，帶動二軍的養成，僅花34戰就奪下24勝，史上第3快，僅次於2019年中信兄弟二軍的31戰、2009年Lamigo二軍的32戰。今天上一軍的顏清浤，在二軍打擊率高達3成93，暫居打擊王和安打王，而今天在二軍的打線，先發九棒竟有多達六棒打擊率破3成，團隊打擊率3成05高居聯盟第一。

洪總直言，二軍如果能打好，當然是很好，但如果是對不會想的選手來說，那就不一定好，「你打好沉浸在打不錯的喜悅，覺得這樣就好，問題是你打那種球的打擊率，對上一軍一點幫助都沒有，因為一軍的投手球速啊、轉速、控球都不一樣。」

洪總表示，中職一、二軍的投手差距很大，不像是美國大聯盟，可能投手在2A水準就很高，去大聯盟可能就會適應，不會差太多，「但我們台灣的投手戰力本來就沒有那麼整齊，一軍的就不夠整齊了，哪有好的放在二軍？」

因此，洪總直言希望選手在打好之外，還要去找尋能在一軍生存的東西，「比如說去打更快的球，不然每次二軍打很好，調上來一軍都打不好，那就是沉浸在二軍打得很棒的喜悅。」

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