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中職》「228洋將條款」走入歷史 曾總、葉總有共同觀點

2026/06/03 19:18

曾豪駒。（記者陳志曲攝）曾豪駒。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕前天中職召開領隊會議，廢除聯盟規章第17章第96條、俗稱「228洋將條款」，未來僅配合各隊作業時間，設立1月15日為原球隊議約最終日，該日過後該位外籍選手即被視為自由球員。

對於聯盟廢除「228洋將條款」，樂天桃猿總教練曾豪駒表示，這是一件好事，雖然整體改變不是很大，但把時間點往前拉，對球團或洋將都是好事，各隊可提前部署，提前1個多月決定洋將去留，讓未獲續約的洋將可提早去找下一份工作。

另外，曾總提議，中職洋將制度要更有彈性，或許可討論遭原球團註銷的洋將，能自由接觸其他球隊，畢竟原球隊不要了，其他球隊可能需要，若能適度開放讓洋將有所流動，也能提升球隊補強空間。

曾總強調這只是個人想法，畢竟任何條款都有漏洞，相關制度若沒有完善的配套措施，可能會衍生其他問題，例如私底下接觸洋將、惡性挖角。

味全總教練葉君璋則說，「聯盟怎麼規定，我們就怎麼做，領隊應該是感受最深的人，因為他們實際負責洋將洽談與簽約，最清楚這些制度在執行過程中遭遇哪些困難與限制，也最能感受到遇到什麼問題、哪些地方不方便，這次不在於只是修改規則，而是把遇到的問題攤開來討論，再透過制度修正加以解決。」

葉總認為，任何規則都不可能讓所有人完全滿意，不可能全贏，也不可能全部吃虧，重點在於各隊都能接受的合理範圍，建立一套相對公平且可行的制度。

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