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法網》世界114的灰姑娘傳奇！波蘭會外賽黑馬8連勝闖4強寫紀錄

2026/06/03 19:42

赫瓦琳絲卡。（歐新社）赫瓦琳絲卡。（歐新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕24歲波蘭黑馬赫瓦琳絲卡（Maja Chwalińska）延續驚奇，今在2026年法國網球公開賽女單8強以7：6（3）、6：3力退俄羅斯22種子卡林絲卡亞（Anna Kalinskaya），生涯首闖大滿貫4強。

世界排名114的赫瓦琳絲卡先前在大滿貫最佳成績是2022年溫布頓4強，法網開打前生涯對戰世界前50的好手一勝難求，但本屆從會外賽一路過關斬將，擊敗巴黎奧運金牌鄭欽文、比利時23種子梅騰絲（Elise Mertens）、希臘莎卡莉（Maria Sakkari）、法國派瑞（Diane Parry）等好手，今再以直落二解決卡林絲卡亞，締造8連勝過程僅丟1盤。

赫瓦琳絲卡成為繼2020年阿根廷黑馬波多洛絲卡（Nadia Podoroska）後，史上第二位在公開年代闖進法網女單4強的會外賽選手，外媒指出，赫瓦琳絲卡2021年曾暫別職業網壇4個月，坦言自己深受憂鬱症所苦，一度懷疑自己是否能再度拿起球拍，如今踏上大滿貫4強舞台，「我真的不知道發生了什麼，」赫瓦琳絲卡賽後表示，「在這裡的每一場比賽對我來說都很瘋狂，我對此非常感激。」

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