高球》臺灣強女子公開賽首輪 俞涵軒、黃靖暫居第4台將最佳

黃靖第一回合打出70桿（-2）暫並列第四。（TLPGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2026臺灣強女子公開賽今於彰化高爾夫球場進行首回合賽程，這場由臺灣強發展股份有限公司冠名贊助的中台灣賽事總獎金為新台幣300萬元，參賽女將力抗高溫爭取好成績，週五勝出者將可獲得54萬元冠軍支票。經過一連串考驗，南韓選手鄭瑟琪（Seul-Gi JEONG）、泰國選手雪曼（Sherman Santiwiwatthanaphong）、納瓦朋（Navaporn Soontreeyapas）繳出本回合最亮眼成績單，3位女將分別打出低於標準桿三桿的69桿，於首日並列第一搶得先機。近期在台巡賽表現優異的俞涵軒、黃靖同樣維持在最佳狀態，兩人與泰國女將娜塔莉卡（Nattarika Sensai）以70桿並列第4名，一桿差距緊追領先組。

去年底台灣大哥大女子公開賽及台巡賽資格賽以極佳成績開啟台巡賽生涯的鄭瑟琪，儘管今天因熱浪打得辛苦，但開局便擠進榜首，還是讓自己今年在台灣的首場比賽充滿信心：「台灣炎熱的天氣是我在這裡首先要克服的一部分，加上彰化球場的球道較窄，碼數又長，我只能從開球起盡量維持在相對較佳的球位，我想我除了專注，運氣也不錯，最主要是鐵桿貢獻出不錯的標準桿上果嶺率，以及推桿穩定性，所以讓我打出Bogey-free的成績。

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儘管果嶺很硬，場地條件非常具威脅性，如果接下來幾天想持續領先，除了想辦法讓球落在安全區域上，也會積極進攻盡可能打出足夠的擊球碼數。」對於自己在巡迴賽菜鳥年能打的比賽還不多，但還是能夠交到不同國家的好友，鄭瑟琪表示自己很享受來台參賽的過程：「這裡還是有很多早就認識的好朋友，例如之前曾去韓國參賽的陳宇茹，以及去年比賽同組打球的布薩巴甘（Nook Sukapan），其他還有不少以前一同征戰過的泰國選手，所以我在台巡賽還算過得相當滋潤。」

今年在台灣已一勝入袋的雪曼在本回合依舊保持高度競爭力，本日雖吞下兩記Bogey，卻也有一鷹四鳥進帳，幫助自己在首回合拔得頭籌：「今天這記老鷹真的對後九洞以後的排名幫助很大，首先開球落點就很棒，下一桿距離洞口僅200碼，我用混血桿成功攻上果嶺，在果嶺上剩下15呎推桿，我首推掌握得很好一桿推進，成功將成績降低兩桿闖進領先組。」

本日在同一洞也演出精彩獵鷹的納瓦朋，後九更進一步補進兩鳥且未再出現任何桿數損失，在本回合結束前並列領先：「今天的木桿和鐵桿真的很穩，所以才能在後半段許多困難的球洞連續救平標準桿拿下最佳位置。今天我跟其他（兩位）選手一樣，都在第六洞這個短五桿洞打出老鷹，我在該洞球道上使用五號鐵桿攻上果嶺，但第一推距離洞口長達36呎，只能說我今天推桿手感真的很好，順利推進抓下老鷹，這感覺真的很棒！」

今年台巡賽ICTSI菲律賓女子名人賽冠軍得主黃靖則靠著絕佳推桿繳出好成績，雖然彰化球場本週果嶺極具挑戰性，但本回合還是順利克服，為接下來兩回合奠定基礎：「除了旗位偏向果嶺邊緣的位置，但彰化球場果嶺最具特色的地方還是在於許多很難判斷的坡度變化，一不小心就會推向錯誤的推桿路線，加上草紋判讀和力道掌握相當困難，所以在果嶺上每一桿都要處理得非常小心。」

同以T4名次結束本輪的俞涵軒則對自己今天果嶺外一切一推的表現印象深刻：「其實今天開球也很棒，只有三洞打進長草區，部分球洞的進攻果嶺球也能夠積極執行，但有幾洞仍採用相對保守的策略，一切一推讓自己可以在安全的球位打上果嶺，加上今天切球的落點和滾動結果都是我想要的，許多短推桿也都能掌握住，理想的擊球結果也反映在今天的成績上。」

2026臺灣強女子公開賽即將在明日6/4週四進行第二回合比賽，前二回合結束，大會將取成績最優之前50名職業選手（含同桿者）進入最後回合。博斯高球二台MOD 205台也將在6/6週六、 6/7週日上午12：00至13：00播出賽事精華，歡迎所有球迷鎖定頻道，或前往TLPGA官方YouTube、粉絲專頁欣賞球員精彩表現。

俞涵軒第一回合打出70桿（-2）暫並列第四。（TLPGA提供）

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