印尼賽》擊敗依瑟儂首度戰勝世界TOP10好手 邱品蒨重拾信心

邱品蒨。（資料照，路透）

〔記者粘藐云／台北報導〕世界排名13的台灣一姐邱品蒨今天在超級1000系列印尼羽球公開賽首輪，耗費1小時又9分鐘，以19：21、21：16、21：19扳倒世界排名第7的泰國名將依瑟儂，收下對戰首勝也挺進16強。

今天碰上未戰勝過的依瑟儂，邱品蒨開局一度取得領先，還和她打得有來有往，可惜最後未能擋下反撲而丟掉首局，但她在第2局展現強悍防守實力，多次擋住依瑟儂刁鑽攻擊，連兩局都後來居上取勝。提到決勝局被依瑟儂化解第一個賽末點時的情況，邱品蒨笑說：「當時真的很緊張，一度覺得我會打到deuce然後輸掉，但好險自己沒有放棄。」

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「這大概是我近期打得最好的一場，先前因為教練幫我調整動作，我還在適應跟摸索，狀況沒有到很好，但有慢慢做到教練的要求。」雖然先前碰上依瑟儂吞下對戰3連敗，但這回再碰頭，她調整好心態，「我也告訴自己別想太多，更能放寬心來打，雖然可能因為對方也連打好幾週，疲勞多少影響她的狀況。」邱品蒨透露，這是她首度戰勝世界前10的選手，為她帶來信心。

邱品蒨分享，賽前一天剛好才和防護員聊到關於防守的問題，自己內心原本也覺得防守似乎遇到一些瓶頸，「但防護員認為我要多相信自己的防守。」

邱品蒨下一場碰上世界排名24的泰國美少女歐帕妮普，過去對戰吞下2連敗，她分析，對方節奏是屬於比較慢的選手，自己還在思考對策，也希望有所突破。

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