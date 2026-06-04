大谷二刀流挑戰126年神壯舉、NBA總冠軍賽開打 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（資料照，法新社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟2場轉播，分別為教士VS費城人與道奇VS響尾蛇，道奇日本巨星大谷翔平將二刀流登板，力拚本季第6勝同時，也要挑戰成為自1900年以來，史上第5位連續3場先發登板開轟的球員，記得鎖定轉播！

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NBA總冠軍賽火熱開打，馬刺在西部冠軍賽G7擊敗雷霆，自2014年後重返總冠軍賽，將和尼克重演1999年爭冠戲碼，首戰將於馬刺主場揭開序幕，究竟是溫班亞瑪（Victor Wembanyama）能率黑衫軍捍衛主場，還是布朗森（Jalen Brunson）能在客場搶下首勝？別忘記鎖定轉播！

中職今天1場轉播，富邦悍將要和台鋼雄鷹持續在澄清湖交手，富邦派出本土王牌李東洺，對決台鋼「老虎」黃子鵬，記得收看轉播！

MLB

06：30 教士 VS 費城人 愛爾達體育2台

09：30 道奇 VS 響尾蛇 愛爾達體育2台、緯來育樂

NBA總冠軍賽

08：30 尼克 VS 馬刺 G1 愛爾達體育1台、緯來體育

日職

17：00 歐力士 VS 巨人 DAZN 1

羽球

12：45 印尼公開賽 16強（上） 場2 愛爾達體育2台

14：00 印尼公開賽 16強（下） 場2 愛爾達體育2台

10：00 印尼公開賽 16強（上） 場1 愛爾達體育3台

15：00 印尼公開賽 16強（下） 場1 愛爾達體育3台

中職

18：35 富邦悍將 VS 台鋼雄鷹 愛爾達體育2台、MOMOTV

法網

17：00 第12日 愛爾達體育1台、博斯運動一台

華南金控盃全國青少棒

09：00 花蓮縣 VS 台南市 愛爾達體育4台、緯來精采

11：00 高雄市 VS 新北市 愛爾達體育4台、緯來精采

TPBL總冠軍賽

19：00 夢想家 VS 國王 緯來體育、緯來精采

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