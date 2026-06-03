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中職》銳力獅7.2局無情壓制！中信兄弟連兩戰不敵統一獅

2026/06/03 21:10

銳力獅。（記者林正堃攝）銳力獅。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟昨天輸球就已無緣上半季冠軍，今天再戰統一獅又遭銳力獅無情壓制。銳力獅7.2局無失分，靠著隊友少量分數奧援，終場以2:0擊敗中信兄弟。獅隊近期3連勝。

兄弟先發羅戈2局上1出局後，對潘傑楷投出觸身球，潘傑楷盜壘成功上二壘，2出局後，張翔擊出二壘打，帶有1分打點，獅隊先取得領先。

羅戈賽前援護率僅1.35，還比獅隊布雷克的1.56少。羅戈今天6局任內，不僅自己失1分，投球任內隊友還1分未得，讓他再次以敗投候選人身分退場。

羅戈。（記者林正堃攝）羅戈。（記者林正堃攝）

獅隊新洋投銳力獅2024年季中本有機會加盟中信兄弟，最終選擇韓職三星獅，今年來台加入統一獅隊後，本季首度對戰中信兄弟就交出6局僅被敲1安打的壓制成績。

今天銳力獅再戰兄弟，銳力獅同樣威風，雖然2局詹子賢敲安、江坤宇短打成功後，一度被攻上得點圈，但仍力保不失。銳力獅直到8局上2出局被張士綸敲安後才被換下場，總計投7.2局用105球、僅被擊出4安打、送出6次三振。該半局接手的高塩將樹被岳政華擊出深遠飛球，獅隊中外野手邱智呈接殺出局，讓銳力獅留在一壘的分數沒能回來，對兄弟仍力保不失。

9局上，獅隊面對吳俊偉，潘傑楷2出局時選到保送，陳聖平長打，再幫獅隊拿下保險分。

張翔。（記者林正堃攝）張翔。（記者林正堃攝）

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