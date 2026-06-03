世足48強巡禮》第3度成為主辦國寫歷史 墨西哥盼延續「8強定律」

墨西哥。（資料照，歐新社）

墨西哥

參賽次數：18次

奪冠次數：0次（最佳成績8強）

上屆戰績：止步小組賽

晉級方式：主辦國

總教練：阿吉雷（Javier Aguirre）

主力球星：阿爾瓦雷斯（Edson Álvarez）

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球隊介紹：

墨西哥本屆成為史上第一個三度主辦世界盃的國家，1970年與1986年擔任東道主時都打進8強，「三色軍團」盼這次也能在家鄉父老的熱情支持下，再度重返8強行列。

第18度參賽的墨西哥是史上參賽次數最多卻從未奪冠的球隊，自1994年至2018年曾創下連續7屆止步16強的「第五戰魔咒」，上屆卡達世界盃更是無緣淘汰賽，自1978年以來首次在世界盃小組賽出局。

上屆的慘痛教訓迫使墨西哥足壇進行改革，找回67歲的傳奇教頭阿吉雷帶兵，他以鐵腕紀律和豐富西甲執教經驗著稱，繼2002年日韓世界盃、2010年南非世界盃後，第三度臨危受命接掌國家隊兵符，本次任務不僅是穩定軍心，也盼能在主場帶領這支融合了老將與新星的球隊創造歷史。

墨西哥與南非、南韓、捷克同為A組，在這個被認為實力相對平均的一組，普遍預估有望以小組龍頭晉級，本屆陣容由28歲的中場大將阿爾瓦雷斯領軍，進攻核心將由義甲AC米蘭前鋒S.希門尼斯（Santiago Gimenez）扛起重任，40歲門將奧喬亞（Guillermo Ochoa）第6度參賽將自己載入史冊，寫歷史的還有中場好手莫拉（Gilberto Mora），以17歲又240天榮登本屆年輕球員。

墨西哥隊名單：

門將：蘭赫爾（Raul Rangel）、阿塞維多（Carlos Acevedo）、奧喬亞（Guillermo Ochoa）

後衛：雷耶斯（Israel Reyes）、加利亞多（Jesús Gallardo）、桑切斯（Jorge Sánchez）、蒙特斯（César Montes）、巴斯克斯（Johan Vásquez）、M.查維茲（Mateo Chávez）

中場：利拉（Erik Lira）、羅莫（Luis Romo）、巴爾加斯（Obed Vargas）、古鐵雷斯（Brian Gutiérrez）、皮內達（Orbelín Pineda）、阿爾瓦雷斯（Edson Álvarez）、莫拉（Gilberto Mora）、韋爾塔（César Huerta）、菲達爾戈（Álvaro Fidalgo）、L.查維茲（Luis Chávez）

前鋒：阿爾瓦拉多（Roberto Alvarado）、維加（Alexis Vega）、基尼歐內斯（Julián Quiñones）、S.希門尼斯（Santiago Gimenez）、馬丁內斯（Guillermo Martínez）、岡薩雷斯（Armando González）、R.希門尼斯（Raúl Jiménez）

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