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中職》銳力獅止跌回升、連兩場封鎖兄弟！首次搭配的捕手張翔有功

2026/06/03 21:58

銳力獅。（記者林正堃攝）銳力獅。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕今晚出戰中信兄弟賽前，銳力獅面對富邦、樂天，各失7、4分，今晚止跌回升，對中信兄弟交出7.2局無失分成績，拿下來台第3勝，本季兩場對兄弟先發都無失分。

銳力獅說，今天的策略是積極攻擊好球帶，前兩場在執行面上有瑕疵，今天則是收到好效果。銳力獅也坦言：「前2、3局機制有點跑掉，還在找手感，也調整前導手的位置。」

8局留下一壘有人後被教練換下場，銳力獅坦言沒想過續投，知道自己用球數大致來到臨界點，只可惜本來不希望再有打者上壘。

今天和銳力獅搭配的捕手是張翔，兩人不僅搭配有默契，張翔還打下先馳得點的1分打點。銳力獅直言雙方是第一次實戰搭配，「賽前我們討論的策略確實執行，張翔打擊跟守備都幫助很大，搭配起來也很舒服。」

獅隊總教練林岳平坦言，銳力獅前兩場投得不順，因此今天做出改變，安排張翔首度與他搭配，「對富邦、樂天時，投球都被掌握比較多，今天節奏再拉回 來，得到好效果。」

餅總也提到，球隊全場4支安打得2分，2局潘傑楷的盜壘就至關重要，而張翔也把握得點圈機會，讓球隊能全場領先1分，因而攻擊端跑壘帶點侵略性很重要。

張翔。（記者林正堃攝）張翔。（記者林正堃攝）

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