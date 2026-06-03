法網》強風來襲冷門連環爆！男女單都將有全新大滿貫得主寫49年紀錄

施奈德。（歐新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕巴黎羅蘭加洛斯今吹起強風，女單2場戰役都爆出冷門，22歲俄羅斯小將施奈德（Diana Shnaider）今在2026年法國網球公開賽女單8強讓白俄羅斯球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）決勝盤信心全失，以3：6、7：5、6：0後來居上，生涯首闖大滿貫女單4強，本屆男女單都將確定產生新的大滿貫冠軍得主。

施奈德成為史上第4位能在大滿貫決勝盤讓世界球后1局未得的女單球員，準決賽將遭遇24歲波蘭黑馬赫瓦琳絲卡（Maja Chwalińska），也是法網自1984年以來首度在女單4強迎來左手拍好手對決。此外，在4屆大滿貫冠軍莎巴蓮卡落馬後，本屆男女單都將誕生全新大滿貫冠軍得主，根據《OptaAce指出》，上次大滿貫賽事出現男女單4強8名選手過去都沒拿過大滿貫的例子，已經要追溯至1977年的法網。

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施奈德今從第二盤3：5落後下急起直追，連掃10局逆襲，生涯首度打敗世界球后，她賽後欣喜若狂表示，「今天條件非常艱難，風很大，這是我第一次對上她，也是第一次打進大滿貫8強，所以非常緊張，第一盤還在適應她的打法和風向，畢竟她是世界第一，我就是努力專注在每一分，不去想比數。」

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