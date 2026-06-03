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MLB》睽違620天重返大聯盟卻大核爆！宰制中職的前兄弟洋投遭DFA

2026/06/03 23:11

李博登。（資料照）李博登。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕去年效力中職中信兄弟的洋投李博登（Brandon Leibrandt）日前重返大聯盟，後援6局卻失掉5分，今天紅人做出陣容異動，將李博登DFA（指定讓渡）。

李博登過去曾在2020年效力過馬林魚、2024年效力過紅人，2024年季後與洋基簽小聯盟約，去年6月遭到釋出，接著6月12日轉戰中信兄弟。李博登上季在中職先發14場，拿下7勝3敗、防禦率1.94的優異成績，投83.1局飆55次三振，每局被上壘率1.19，ERA+177。

李博登在6月2日被拉上大聯盟，並馬上登板後援，也是他自2024年9月19日後，睽違620天在大聯盟投球，結果面對皇家後援6局被敲10支安打包含2轟，失掉5分責失分，後援6局被敲10支安打包含2轟，失掉5分責失分，投出3次三振與3次四壞保送，另有1次敬遠，防禦率7.50。

今天紅人將27歲右投麥坎布利（Zach McCambley）加入40人名單，並將火球男梅伊（Luis Mey）從3A叫回大聯盟，為了空出40人名單位置，李博登與理查森（Lyon Richardson）遭到DFA。紅人將在未來7天內決定是否交易李博登，或是將他下放或釋出。

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