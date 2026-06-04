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體育 2026世界盃足球賽 48強巡禮

世足48強巡禮》「約旦梅西」塔瑪里領銜出擊 首度參戰盼創西亞奇蹟

2026/06/04 07:08

塔瑪里。（資料照，法新社）塔瑪里。（資料照，法新社）

約旦

參賽次數：1次

奪冠次數：0次

上屆戰績：未晉級

晉級方式：亞洲區資格賽以分組第二晉級

總教練：塞拉米（Jamal Sellami）

主力球星：塔瑪里（Musa Al-Tamari）

球隊介紹：

約旦足球近年迅速崛起，他們繼2023年奪下亞洲盃亞軍後，在摩洛哥籍總教練塞拉米（Jamal Sellami）的帶領下，成功從資格賽脫穎而出，隊史首度進軍世界盃會內賽，寫下歷史新頁，也是本屆最受矚目的黑馬之一。

塞拉米為約旦打造出極具破壞力的閃電反擊戰術，防守上能展現強大的身體對抗性與空間壓縮能力，一旦在後場中斷對手球權，便會以最快速度透過邊路向前推進。

陣中最重要的核心為法甲雷恩的邊鋒塔瑪里，這位被譽為「約旦梅西」的頂級球星擁有無解的左腳盤帶與內切爆發力，能憑藉一己之私撕裂對手防線，搭配主力前鋒阿爾奈馬特（Yazan Al-Naimat）會為對手造成不小威脅。

這次約旦和阿根廷、奧地利以及阿爾及利亞同組，要從小組賽出線難度相當高，必須把握對上奧地利和阿爾及利亞兩隊時爭取積分。外媒分析指出，防守會是根本，另外在轉守為攻時，必須製造更多空間讓塔瑪里突破。

約旦球員名單：

門將：阿布萊拉（Yazid Abulaila）、阿提亞（Nour Bani Attiah）、法胡里（Abdallah Al Fakhouri ）

後衛：哈希什（Mohammad Abu Hashish）、納西布（Abdallah Nasib）、達哈普（Husam Abu Dahab）、阿拉伯（Yazan Al Arab）、塔哈（Mohannad Abu Taha）、艾布納迪（Mohammad Abualnadi）、奧貝德（Saleem Obaid）、阿爾羅桑（Saed Al-Rosan）、哈達德（Ihsan Haddad）、巴達維（Anas Badawi）

中場：拉瓦比德（Noor Al Rawabdeh）、阿爾瑪迪（Mahmoud Al-Mardi）、艾耶德（Rajaei Ayed）、薩迪赫（Ibrahim Sadeh ）、

拉施丹（Nizar Al Rashdan）、雅慕斯（Amer Jamous） 、達伍德（Mohammad Al Dawoud）

前鋒：札依格（Mohammad Abu Zraiq）、奧爾萬（Ali Olwan）、塔瑪里（Musa Al Taamari ）、阿爾法庫里（Odeh Al-Fakhouri ）

薩布拉（Ibrahim Sabra）、阿札澤（Ali Azaizeh）

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