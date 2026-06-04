法網》梁恩碩再爆冷門勇闖女雙4強！攜手日本老將為謝淑薇復仇

梁恩碩（右起）攜手青山修子勇闖法網女雙4強（資料照，取自法網官方。）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣「小鋼砲」梁恩碩近況甚佳，攜手日本搭檔青山修子在2026年法國網球公開賽再爆冷門，6：4、6：4扳倒第13種子法國地主美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）／中國郭涵煜，「台日聯軍」勇闖女雙4強，梁恩碩也在大滿貫女雙首秀續寫職業生涯最佳戰績。

25歲的梁恩碩，身高僅158公分，與38歲、154公分的老將青山修子合作無間，羅蘭加洛斯聯手拚出速度與纏鬥韌性，並以黑馬之姿連過4關，包括次輪力退擁有大滿貫冠軍的第5種子勁敵拉脫維亞「O妹」奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe），更讓前後排默契升溫的兩人跟著士氣大振。

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如今面對第2輪淘汰台灣一姊謝淑薇／中國王欣瑜的另組種子人馬美拉德諾維奇／郭涵煜，梁恩碩／青山修子再度頂住壓力，開賽與盤末歷經互破拉鋸力保領先，順勢先馳得盤。次盤「台日聯軍」第3局起再度互破僵持不下，關鍵第7局她們把握機會破發，激戰1小時36分鐘直落2關門。

梁恩碩這組地虎搭檔以小搏大不斷締造驚奇，4連勝1盤未失，也是本屆紅土大滿貫女雙4強唯一非種子組合，將與實力堅強的第2種子哈薩克達妮莉娜（Anna Danilina）／塞爾維亞克鲁尼琪（Aleksandra Krunic）爭奪冠軍戰門票。

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