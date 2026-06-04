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女足》國家隊拚東亞盃沒隊醫引發爭議！足協緊急發聲明解釋

2026/06/04 07:08

女足國家隊拚東亞盃沒隊醫引發爭議。（取自女足球員工會臉書）女足國家隊拚東亞盃沒隊醫引發爭議。（取自女足球員工會臉書）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台灣女足代表隊已經出發前往關島，備戰6月5日開踢的東亞盃資格賽，針對女足球員工會爆料沒有隊醫隨行等爭議，足球協會雖然緊急發聲明解釋，仍遭受各界批評。

女足工會指出，國家隊在正式國際賽不派隊醫的情況相當罕見，並強調隊醫與功能性的運動科學人員不同，是選手隻身在國外征戰時，面對傷病風險最核心的安心來源，「我們很難想像，在沒有隨隊隊醫的狀況下，選手們面對陌生的國家與語言，在第一時間的處置上將要承擔多大的壓力與風險。」

女足工會也向運動部喊話，應正視自體育署時期起對足協行政失能的長期縱容問題，包括代表隊至今仍沒有全職管理、專職翻譯，甚至原先承諾還款時間遞延、未依會議決議提供明細讓球員無法查證等，「台灣女足對手應該是世界，而不該是那些來自內部的阻力。」

這是比利時籍新教練德維爾德（Patrick De Wilde），執掌我國女足兵符後的首戰，足協解釋，此行受限於大會競賽規定，各隊僅能登錄7名隊職員，並強調大會確認將於比賽日指派當地專業醫師，全程支援我國代表隊的醫療需求。

足協表示，賽前技術會議中，我國隊職員已經再次與大會指派的隊醫碰面，確認後續所有的醫療與應變流程，未來若賽事主辦方未提供此類醫療支援，將克服名額限制，優先配置隊醫隨行。

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