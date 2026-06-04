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法網》梁恩碩女雙4強台將第4人 首入大滿貫「8強俱樂部」

2026/06/04 07:09

梁恩碩（右起）攜手青山修子勇闖法網女雙4強（資料照，取自法網官方。）梁恩碩（右起）攜手青山修子勇闖法網女雙4強（資料照，取自法網官方。）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣「小鋼砲」梁恩碩攜手日本老將青山修子在2026年法國網球公開賽再創驚奇，直落2扳倒第13種子法國地主美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）／中國郭涵煜，「台日聯軍」爆冷勇闖女雙4強，梁恩碩也持續改寫紀錄，並且首度加入大滿貫「8強俱樂部」。

25歲的梁恩碩，雖然身高僅158公分，羅蘭加洛斯以小搏大，大滿貫女雙首秀就拚出職業生涯最佳戰績，不但是本屆台將最後希望，也繼謝淑薇、詹詠然、詹皓晴之後，史上第4位挺進紅土大滿貫女雙4強。梁恩碩／青山修子這組地虎搭檔，法網以小搏大4連勝1盤未失，也是女雙4強唯一非種子，若能扳倒第2種子勁敵哈薩克達妮莉娜（Anna Danilina）／塞爾維亞克魯尼琪（Aleksandra Krunic），她也將是謝淑薇以來，第2位打進女雙決戰的我國球員。

包括法網在內四大滿貫，只要晉級單打8強、雙打4強、或者混雙決賽的球員，都可加入該賽事「8強俱樂部（Last 8 Club）」，即退休後以榮譽會員身分重返成名地免費觀戰。如今梁恩碩在法網大放異采，也跟上盧彥勳、謝淑薇、詹詠然、詹皓晴和莊佳容的腳步，成為台將「8強俱樂部」的第6人。

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