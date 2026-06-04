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法網》納達爾淋浴間神秘力量 義國好手逆轉勝首闖大滿貫4強

2026/06/04 07:09

科博利。（美聯社）科博利。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕科博利（Flavio Cobolli） 在2026年法國網球公開賽後來居上，4：6、6：4、6：4、6：4扳倒加拿大第4種子阿里辛（Felix Auger-Aliassime），職業生涯首闖大滿貫男單4強，賽後義大利第10種子還透露，自己的小迷信或許帶來些許幫助。

「我和納達爾（Rafael Nadal）使用過同一個淋浴間，因為我對那間有著很深刻的回憶。」24歲的科博利解釋，有次法網賽後，大名鼎鼎的納達爾在球員更衣室裡敲了淋浴間大門，希望他能夠快點洗完，原來那間可是在此贏得14冠的西班牙「紅土之王」最喜歡的，「他告訴我，他已經使用了14年。所以我覺得自己今年做最棒的事…就是洗對澡。」

受到巴黎當地大風影響，菲利普·夏蒂埃中央球場後來關閉頂棚，丟掉首盤的科博利表現也漸入佳境，激戰3小時24分鐘逆轉勝。原本有點迷信的第10種子透露，希望帶來好運的習慣與堅持，能繼續協助他朝著大滿貫首冠發起衝擊，「我在這裡始終維持同樣的球拍線張力。但你知道嗎，這週我比平時更瘋狂些。我總是去同家餐廳，吃著同樣的菜，洗同樣的澡。」

科博利4強遭遇同胞黑馬阿納爾迪（Matteo Arnaldi），即將上演「義大利內戰」。非種子阿納爾迪7：5、5：2領先30歲貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）時，這位同胞義國老將再度因傷退賽。

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