MLB》大谷翔平無緣連莊！單月39局0失分的費城王牌摘單月最佳投手

費城人王牌左投C.桑契斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公布美聯、國聯5月份最佳投打，費城人王牌左投C.桑契斯（Cristopher Sánchez）單月拿到4勝，其防禦率是完美的「0」，榮獲國聯單月最佳投手，擊敗釀酒人火球新星米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）、道奇日本巨星大谷翔平等好手。

C.桑契斯在5月份4場先發豪取4勝，共投39局0失分、賞45次三振，防禦率是「0」，單月被打擊率為0.181，每局被上壘率（WHIP）僅0.72。此外，截至今天賽前，C.桑契斯目前是連續44.2局無失分。

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米蕭羅斯基在5月份6場先發拿到5勝，防禦率僅0.23，共投38.1局賞57次三振，被打擊率0.109，WHIP為0.52，無緣獲單月最佳投手。

大谷翔平。（資料照，法新社）

大谷翔平在3、4月份獲得國聯單月最佳投手，這也是「投手大谷」生涯首獲單月最佳投手。而大谷在5月份4場先發，拿到3勝1敗、防禦率1.08，共投25局賞27次三振。大谷最終無緣連莊單月最佳投手。

美聯單月最佳投手是太空人右投阿里格蒂（Spencer Arrighetti），他在5月份5場先發，拿到4勝1敗、防禦率僅0.93，共投29局賞22次三振，他成為自2025年的布朗之後（Hunter Brown），首位獲得單月最佳投手的太空人選手。

國聯5月份最佳球員，紅人布雷戴（JJ Bleday）單月交出8轟、25分打點、打擊率0.301，其整體攻擊指數（OPS）為1.108，他成為自2021年7月的名將沃托（Joey Votto），首位拿到單月最佳球員的紅人選手；美聯方面，運動家柯茲（Nick Kurtz）單月出賽28場，交出5轟、26分打點，打擊率0.333，OPS為1.025，讓他生涯二度獲獎。

Your AL and NL Pitchers of the Month for May:



Spencer Arrighetti: 4-1, 0.93 ERA, 29 IP, 22 Ks

Cristopher Sánchez: 4-0, 0.00 ERA, 39 IP, 45 Ks pic.twitter.com/PUDJkdlPMi — MLB （@MLB） June 3, 2026

Your AL and NL Players of the Month for May:



Nick Kurtz: .333 AVG, 1.025 OPS, 5 HR, 26 RBI

JJ Bleday: .301 AVG, 1.018 OPS, 8 HR, 25 RBI pic.twitter.com/hWVNVHUcKU — MLB （@MLB） June 3, 2026

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