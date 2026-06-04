MLB》打擊率不到2成！ 生涯254轟的明星右打慘遭教士DFA

卡斯泰拉諾斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕教士34歲右打卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）本季出賽39場，其打擊率僅0.191，今天遭到教士隊指定讓渡（DFA）。教士隊從3A拉上工具人S.泰勒（Samad Taylor），並把他放進40人名單。

卡斯泰拉諾斯今年2月在春訓前遭到釋出，雖然他與費城球團的5年1億美元合約還有1年，費城人今年仍要支付他2000萬美元的薪水，最終費城人仍決定把他釋出。

請繼續往下閱讀...

隨後教士隊以底薪78萬美元網羅卡斯泰拉諾斯，但他今年出賽39場，有4轟、20分打點、打擊率僅0.191，整體攻擊指數（OPS）為0.560，如今遭到DFA。

卡斯泰拉諾斯在大聯盟打滾14年，共1727場出賽，累積254轟、940分打點，平均打擊率0.270，兩度入選明星賽。卡斯泰拉諾斯待過老虎、費城人、紅人、小熊、教士等球隊。

We have designated 1B/OF Nick Castellanos for assignment and selected the contract of INF/OF Samad Taylor from Triple-A El Paso. Taylor will wear No. 0. — San Diego Padres （@Padres） June 3, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法