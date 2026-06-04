MLB》連續50.2局無失分寫史上第5高！費城人王牌左投領銜連勝教士

桑契斯連續50.2局沒有失分，獨居大聯盟史上第5高。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕費城費城人王牌左投桑契斯（Cristopher Sánchez）今天掛帥主投迎戰聖地牙哥教士，雖然個人連續無失分局數超過傳奇名投吉布森（Bob Gibson）獨居第5，但最後紀錄中斷在50.2局，不過依舊幫助球隊以3：2收穫2連勝。

桑契斯前6局的投球僅被擊出2支安打且沒有掉分，將個人連續無失分的局數推進到50局，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，他已超過1968年吉布森締造的47局，獨居大聯盟1893年後固定投手丘距離為18.44公尺後的史上第5高。

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7局上半桑契斯續投，用8顆球就抓到2個出局數，但隨後被法蘭斯（Ty France）擊出二壘安打，緊接著被梅里爾（Jackson Merrill）抓到內角95.8英里伸卡球打出穿越游擊防區的安打，並送回法蘭斯把比分扳平，將紀錄停止在50.2局，雖然無緣繼續延長，但現場的球迷依舊給予桑契斯熱烈的掌聲。

總計桑契斯今天用84球完成7局，其中多達64球為好球，被敲出4支安打失掉1分，送出8次三振與1次保送，連續7場比賽投出優質先發，防禦率略降為1.46，伸卡球均速為96.1英里（約154.7公里），最速來到97.7英里（約157.2公里）。

被教士突破封鎖追平分數的費城人，在下個半局靠著瑞爾穆托（J.T. Realmuto）與史瓦伯（Kyle Schwarber）的全壘打再度超前，即便8上中繼投手凱勒（Brad Keller）控球不穩掉分但仍鎖住領先，最後終結者杜蘭（Jhoan Duran）關門成功，收下比賽勝利，也使桑契斯拿到本季第7勝。

費城人明天將繼續迎戰教士，進行3連戰的最後一場比賽，前者推派強投惠勒（Zack Wheeler）先發，後者則由吉歐里多（Lucas Giolito）率先迎戰。

Phillies fans got a smile out of Cristopher Sanchez with a huge ovation https://t.co/aHM6Npo7pq pic.twitter.com/c3ustHUbI6 — Talkin' Baseball （@TalkinBaseball_） June 4, 2026

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