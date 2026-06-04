中職》國中就受美職球探關注 20歲樂天重砲選擇留在台灣無悔

樂天桃猿張趙紘。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕20歲的樂天桃猿重砲新星張趙紘成名很早，國中就受到不少美職球探關注，前年他從平鎮高中畢業放棄旅外發展的機會，也沒選擇先到大學沉潛，回過頭看，他說，沒有遺憾，留在中職打球也不錯，至少先把底子打好。

張趙紘曾奪U15亞洲青少棒賽全壘打王，以及U18世界盃棒球賽全壘打和打點王，3年前U18世界盃他對波多黎各單局轟出雙響砲技驚四座，吸引不少美職球探目光，最終他仍以選秀第一指名之姿獲加盟樂天，簽約金510萬。

請繼續往下閱讀...

張趙紘表示，其實他有機會出去，但考量身體狀況，青棒時期身體常緊繃導致受傷，加上成績沒有到很好，自知還需要磨練，如果冒然旅外對自己不利，若打不好失落感會很大，留在中職發展沒什麼不好，至少先打好基礎，就像蓋房子一樣，把基底打好，展現平常訓練的東西。

前年平鎮高中棒球隊畢業的球員有12人進職棒，平鎮總教練吳柏宏視為隊史身材和天賦最好的一批選手，其中林維恩、柯敬賢、陽念希、黃錦豪旅外發展，張趙紘說，他不會羨慕同學出國打球，因為他們本來就有那個能力，每個人狀況都不同，是否選擇出去的考量也不同。

去年張趙紘初登一軍，出賽8場17打數慘吞12K，只擠出1支安打，今年5月中再次被拉上一軍，累計打擊率1成67，生涯首轟尚未開張，他說，去年一直被三振，挫折感很大，信心盡失，心情跌落谷底，也體認到自己的不足和在職棒生存的不容易，還需要多努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法