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MLB》砸大錢的「宇宙道奇」太邪惡？ 教頭反批：這種評論太懶惰

2026/06/04 09:45

洛杉磯道奇。（資料照，路透）洛杉磯道奇。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇近2年達成二連霸壯舉，今年要力拚三連霸偉頁。對於外界批評道奇不斷砸大錢，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪直言，「坦白說，我認為大多數關於道奇隊的評論懶惰到不能再懶惰了。他們只看到薪資總額而已。」

道奇陣中有幾張天價合約，包含日本巨星大谷翔平的10年7億美元合約（其中有6.8億美元是延遲支付），還有貝茲（Mookie Betts）的12年3.65億美元合約，以及日本強投山本由伸的12年3.25億美元合約；去年季後，道奇還以4年2.4億美元簽下4屆明星強打塔克（Kyle Tucker）、用3年6900萬美元（約新台幣21.7億）網羅終結者狄亞茲（Edwin Díaz）。

羅伯斯接受《今日美國》專訪時談到道奇成功的關鍵，「這其實關於選秀、攸關我們每年在選秀中如何佈局。還有球員培育、我們如何挖掘國際人才，以及我們如何在大聯盟層級保持穩定的表現。」

羅伯斯說，「我覺得當大家都有這種想法，而不用鏡子好好照照自己、去想想怎麼把自己的球隊營運得更好時，這對我們來說其實是一種競爭優勢。所以，這對我們是有利的。」

道奇總教練羅伯斯。（資料照，路透）道奇總教練羅伯斯。（資料照，路透）

道奇今年開幕戰時的團隊薪資總額有3.166億美元，比起紐約大都會的3.522億美元還少了約4000萬美元。但截至今天為止，大都會只打出27勝35敗的戰績排國聯東區墊底。

道奇37歲老將羅哈斯（Miguel Rojas）認同羅伯斯的觀點，「歸根究底，這並不是浪費錢或砸錢買下最好的球員就能搞定的，因為那無法向你保證任何事。大家其實都看得到，還有其他5、6支球隊的薪資總額和我們不相上下，但他們並沒有成功。這就是為什麼大家不談他們，因為他們沒贏球，人們只談我們。」

「擁有這樣的薪資總額以及它所帶來的板凳深度，」羅伯茲指出，「確實是一項優勢，這一點沒人會否認。但我認為，不論是我們找來的球員、我們每晚面對比賽的態度，還是讓年輕球員融入這個星光熠熠的休息室，這些都是很重要的。這很難用數據量化，但這絕對有價值。」

「如果你回頭看看過去這幾年的世界大賽，在季後賽的球員名單裡，其實有非常多領著大聯盟底薪、由我們自己培養出來的本土主力。」羅伯斯說道。

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