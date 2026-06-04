MLB》前農場大物投出生涯代表作！老虎13支安打助威橫掃光芒

莫爾頓今天先發8局僅失2分，寫下大聯盟生涯代表作。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客迎戰光芒的老虎，靠著團隊13支安打以及前農場大物莫爾頓（Troy Melton）投出生涯代表作的優異表現之下，終場以7：2收下勝利，3連戰成功橫掃對手。

兩隊在比賽前段就有分數進帳，老虎前兩局一共敲出4支安打攻下兩分，包括捕手羅傑斯（Jake Rogers）的本季首轟，而光芒也靠著4安1保送也有兩分進帳，其中穆林斯（Cedric Mullins）也敲出全壘打。

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3局上半，老虎敲出兩支安打並選到保送攻占滿壘，托克森（Spencer Torkelson）把握機會擊出高飛犧牲打送回超前分，4局上加強攻勢，維爾林（Matt Vierling）與托瑞斯（Gleyber Torres）安打上壘，丁格勒（Dillon Dingler）鎖定外角卡特球，一棒轟出左外野大牆外，形成3分打點的全壘打，9上卡本特（Kerry Carpenter）高飛犧牲打再添分數。

打線給予火力支援，也讓投手能夠安心貢獻，今天先發的莫爾頓頭兩局失掉分數後，完全找回自身狀態，用了94球主投8局皆寫下個人大聯盟生涯新高，被敲出4支安打失掉2分，送出5次三振與2次保送，連兩場比賽都繳出優質先發，投出生涯至今的代表作，防禦率1.74，也拿下本季第2勝。

老虎打者全場擊出13支安打，其中托瑞斯繳出「猛打賞」表現，麥戈尼格（Kevin McGonigle）、丁格勒、格林（Riley Greene）與羅傑斯則皆敲出雙安，甚至丁格勒一個人就包辦4分打點，系列賽更是敲出3轟9打點，十分火燙。

老虎休息一天後，後天將回到主場與水手進行3連戰，推派明星左投瓦德茲（Framber Valdez）打頭陣，而水手則是由華裔王牌布萊恩．沃（Bryan Woo）掛帥先發。

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