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武陵高中拿下全國高中排球乙級聯賽亞軍 創下隊史最佳成績

2026/06/04 09:55

武陵高中排球隊拿下全國高中乙組聯賽亞軍，創下成隊以來最佳成績。（教育局提供）武陵高中排球隊拿下全國高中乙組聯賽亞軍，創下成隊以來最佳成績。（教育局提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市立武陵高中最近才因「新店市長」一事鬧得沸沸揚揚，事實上，武陵高中除學業成績頂尖外，體育表現也不遑多讓，其中排球代表隊參加114學年度全國高中排球乙級聯賽，挑戰六連霸的台中二中隊，雖未能成功，但也創下隊史最佳成績。

武陵高中校內體育風氣盛行，無論排球、籃球、羽球、桌球、棒球及足球等項目都有校隊，學生會利用早自習、午休及放學時間把握空檔訓練，而排球隊過去沒有專職的排球教練，靠著學長姐的熱情及流傳的課表訓練；為此，學校體育組找來中原大學教練團協助。

隊員們在沒有體育資優生及體育班的背景下，勇闖全國乙聯決賽，從預賽一勝兩敗之姿，一路拿下新竹高中、宜蘭高中、屏東高中，即使未能擋下挑戰六連霸的台中二中，但也創下武陵高中成隊以來最佳成績。

訓練期間，隊上高三主力球員表示，全國賽在四月舉行，之前還有分區比賽，而迫在眉睫的學測更增加生活負擔，他們只能擁有少許時間琢磨球技，運用解決問題的智慧，做到了兼顧課業與球隊戰績。

明年將扛下重責的高二隊長陳君禮也說明，雖然排球隊每個人都以學業為重，但這並不影響球技的持續進步；利用每週固定時間全力投入練球，其他時間專注課業，這樣規律的節奏反而讓練球成為課業壓力中最好的放鬆出口。

比賽期間，去年畢業的隊長邱唯恆更號召近20名校友赴屏東現場觀戰，並表示從最初在球場上的跌跌撞撞，到站上領獎台拿下全國第二，是他自己都無法想像的高度。

武陵高中排球隊拿下全國高中乙組聯賽亞軍，創下成隊以來最佳成績。（教育局提供）武陵高中排球隊拿下全國高中乙組聯賽亞軍，創下成隊以來最佳成績。（教育局提供）

武陵高中排球隊拿下全國高中乙組聯賽亞軍，創下成隊以來最佳成績。（教育局提供）武陵高中排球隊拿下全國高中乙組聯賽亞軍，創下成隊以來最佳成績。（教育局提供）

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