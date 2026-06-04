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MLB》「費仔」連2場板凳！ 洋基王牌柯爾挨3轟失4分吞本季首敗

2026/06/04 10:50

洋基王牌投手柯爾。（美聯社）洋基王牌投手柯爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近期傷癒歸隊的洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole），今天主投5.1局失掉4分，包含挨了3發全壘打。洋基最終以4比5敗給守護者，讓條紋軍吞下2連敗。而效力守護者的台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）連2場坐滿板凳。

柯爾去年春訓期間動手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術），球季提前報銷，歷經1年多的復健中，柯爾終於在美國時間5月22日重返大聯盟賽場。

柯爾今天在第2局被守護者打者曼扎多（Kyle Manzardo）敲出陽春砲掉分，洋基2局下靠奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）的陽春彈追平。第4局柯爾被守護者打者霍斯金斯（Rhys Hoskins） 夯出兩分砲，洋基卡巴耶羅（José Caballero）4局下擊出陽春砲追至1分差。

守護者明星強打拉米瑞茲。（路透）守護者明星強打拉米瑞茲。（路透）

但柯爾續投第6局，又被守護者明星強打拉米瑞茲（José Ramírez）擊出陽春砲，1出局後被擊出二壘安打、投出保送，柯爾留下1出局一、二壘有人的局面退場。接替投球的克魯茲（Fernando Cruz）連續解決2人化解危機。

洋基球星貝林傑（Cody Bellinger）6局下擊出高飛犧牲打拿到1分，霍斯金斯第8局擊出適時安打追加1分保險分。第9局下貝林傑再擊出高飛犧牲打追至1分差，但奇澤姆吞三振、卡巴耶羅敲內野飛球出局，最終洋基吞下2連敗。

柯爾主投5.1局用83球，被敲6安包含3轟，失掉4分，賞2次三振、丟1次保送，吞本季首敗，賽後防禦率為2，此戰最快投到98.5英里（約158.5公里）。

守護者右投威廉斯（Gavin Williams）主投5.1局失3分，收本季第9勝並列全大聯盟最多。終結者史密斯（Cade Smith）1局失1分，收本季第21次救援成功。

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