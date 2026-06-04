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MLB》單場4安終結16支0低潮 小畢歇特講出內心話

2026/06/04 10:52

小畢歇特單場4支安打，終結近期16支0低潮。（法新社）小畢歇特單場4支安打，終結近期16支0低潮。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天與水手進行3連戰最終戰，前兩戰都輸球的大都會，今天終於7比1贏下比賽，避免系列賽被橫掃，其中明星游擊手小畢歇特（Bo Bichette）打擊復甦，成為贏球關鍵之一。

休賽季與大都會簽下3年1.26億美元合約的小畢歇特，轉隊後表現不如上季，近期又經歷了16支0低潮，不過他在今天比賽突破低迷，單場4打數4安打，並為球隊打回了3分打點。

對於今天好表現，賽後受訪小畢歇特表示他終於擊出安打了，同時也說可以幫助球隊贏球，才是他所想要的結果。至於如何找回打擊節奏，小畢歇特說就是專注在投打對決當下，挑好打的球打，其他順其自然就出來了。

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）則說，他認為小畢歇特之前的16支0，有運氣不好的成分在裡面，堅信小畢歇特是個好打者，「當你的成績不是應有的樣子，大家都會跟你說揮擊不錯，但時間久了會感到沮喪，他們想看到的是結果。」門多薩說道。

今天小畢歇特4支安打都是一壘安打，並且都分散在球場不同位子，另外還有一支高飛犧牲打，門多薩說，小畢歇特狀況好的時候就是這樣子。

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