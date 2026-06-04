MLB》當家王牌7局完美宰制！巨人新秀生涯首轟退釀酒人止連敗

韋伯今天主投7局只被敲1支安打沒有失分。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客迎戰釀酒人的巨人，靠著當家王牌韋伯（Logan Webb）7局只被擊出1支安打沒有失分的優異表現，幫助球隊以1：0險勝，4連戰系列賽打完前3戰拿下1勝2敗。

前5局韋伯虎虎生風，面對前15名打者通通解決，雖然在6局下半對首名打者弗里利克（Sal Frelick）投出保送，但馬上讓後面3棒擊出滾地球出局。

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7局下半1出局面對3棒圖榮（Brice Turang），韋伯投出外角低於好球帶的橫掃球，仍被打者以優異的球棒控制力打到右半邊形成安打，打破他想要達成無安打的美夢，最終連續解決2名打者結束這場比賽的投球任務。

總計韋伯今天用95球投完7局，僅被敲出1支安打沒有失分，投出4次三振與1次保送，防禦率降至4.25，伸卡球與四縫線均速分別為92.3英里（約148.5公里）與92.8英里（約149.3公里），最快投到94英里（約151.3公里）。

打線部分，巨人本場遭到釀酒人壓制，只在5局上半靠著新秀貝利克多（Victor Bericoto）敲出大聯盟生涯首轟得到1分，不過投手端在最後兩局靠著米勒（Erik Miller）與文恩（Keaton Winn）接力守城拿下勝利，也讓韋伯拿下本季第3勝。

明天巨人將繼續對上釀酒人，進行系列賽的最後一場比賽，雙方分別推派豪瑟（Adrian Houser）與克勞（Coleman Crow）掛帥先發。

貝利克多敲出大聯盟生涯首轟，也是本場比賽的唯一1分。（法新社）

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