高球》美國公開賽帶傷上陣 錢珮芸盼再戰奧運也談退休想法

錢珮芸。（USGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金1200萬美元的美國女子公開賽本週四至週日將在里維埃拉鄉村俱樂部舉行。賽事共設156個席位，台灣選手包含「微笑球后」曾雅妮、錢珮芸、吳佳晏、林潔恩，其中曾雅妮是獲得了美國高協的特別豁免，錢珮芸、吳佳晏、林潔恩則都是藉資格賽打入正賽。

「我之前有來打過這個球場，那個時候果嶺比較軟，現在果嶺特別硬，不太好停球。果嶺速度也比較快，長草跟果嶺旁邊的長草一直都還蠻難切的，它的跳動也比較難去掌握，我覺得這應該是取得分數的關鍵吧，你可以進攻，但是你一定要會救球。」正在里維埃拉進行賽前訓練的錢珮芸，分享了自己的征戰心得。

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2017年進入LPGA賽場的錢珮芸，2016年到2019年曾4度參加美國女子公開賽，最佳戰績是2019年的並列第50名。今年在時隔7年之後再獲這場大賽的參賽資格，錢珮芸充滿期待。但對她來說，除了賽場的挑戰，還有身體的挑戰，「自從打完資格賽之後，我的手肘就受傷，一直很痛，現在有在做一些針灸、冰敷、熱敷這種物理治療，還需要時間來恢復。所以，這週會是很大的挑戰。我不會期待太多，只想打好每一桿，一桿、一桿把比賽打完。」

里維埃拉鄉村俱樂部是2028年奧運會高爾夫賽事的舉辦場地。本週的比賽，對於很多選手來說，也具有為奧運會熱身的意義。對此，錢珮芸坦言，自己非常希望可以努力到奧運會，隨後退休，「到時我差不多38歲，也剛好到時間了。未來我希望自己有機會可以回饋業餘選手，有機會帶他們出來比賽，跟他們分享我的經驗。」

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