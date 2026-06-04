MLB》運動家新人王延長賽關鍵安打助隊奪勝 小熊慘吞主場8連敗

柯茲在延長賽敲出關鍵安打，幫助運動家拿下勝利。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊與運動家3連戰的第2場比賽，雙方殺進延長加賽，最終運動家靠著新人王柯茲（Nick Kurtz）的關鍵安打，助隊以5：4獲勝，送給小熊主場的8連敗。

運動家前兩局就有2分進帳，不過小熊很快發起反攻，2局下半鈴木誠也炸裂本季第8轟先追回1分，3局下阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）也將小白球送出中右外野大牆，形成一發逆轉2分砲，4下哈普（Ian Happ）與布許（Michael Busch）敲出長打，讓比數形成4：2由小熊領先。

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不過來到8局上半，小熊換上瑟巴爾（Caleb Thielbar）中繼，面對代打上陣的湯瑪斯（Colby Thomas）就被轟出陽春彈，還讓蘭利斯（Shea Langeliers）與索德斯東（Tyler Soderstrom）接力擊出安打將比數扳平，並一路維持到正規9局結束。

10局上半進入到二壘有人的突破僵局制，小熊推上羅伯茲（Ethan Roberts）登板雖抓到1出局，但還是被柯茲擊出安打攻下超前分，然而下個半局輪到小熊進攻卻遭到3上3下，最終在主場吞下敗仗。

小熊自美國時間5月18日對上釀酒人的系列賽後，連續8場主場作戰都輸球，近10場比賽只拿下3勝，與國聯中區龍頭釀酒人之間的勝差已來到6.5場。

小熊明天將繼續對上運動家，進行3連戰的最後1場比賽，前者將推派今永昇太掛帥先發，後者則由金恩（J.T. Ginn）率先迎敵。

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