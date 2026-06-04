自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》運動家新人王延長賽關鍵安打助隊奪勝 小熊慘吞主場8連敗

2026/06/04 12:15

柯茲在延長賽敲出關鍵安打，幫助運動家拿下勝利。（法新社）柯茲在延長賽敲出關鍵安打，幫助運動家拿下勝利。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊與運動家3連戰的第2場比賽，雙方殺進延長加賽，最終運動家靠著新人王柯茲（Nick Kurtz）的關鍵安打，助隊以5：4獲勝，送給小熊主場的8連敗。

運動家前兩局就有2分進帳，不過小熊很快發起反攻，2局下半鈴木誠也炸裂本季第8轟先追回1分，3局下阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）也將小白球送出中右外野大牆，形成一發逆轉2分砲，4下哈普（Ian Happ）與布許（Michael Busch）敲出長打，讓比數形成4：2由小熊領先。

不過來到8局上半，小熊換上瑟巴爾（Caleb Thielbar）中繼，面對代打上陣的湯瑪斯（Colby Thomas）就被轟出陽春彈，還讓蘭利斯（Shea Langeliers）與索德斯東（Tyler Soderstrom）接力擊出安打將比數扳平，並一路維持到正規9局結束。

10局上半進入到二壘有人的突破僵局制，小熊推上羅伯茲（Ethan Roberts）登板雖抓到1出局，但還是被柯茲擊出安打攻下超前分，然而下個半局輪到小熊進攻卻遭到3上3下，最終在主場吞下敗仗。

小熊自美國時間5月18日對上釀酒人的系列賽後，連續8場主場作戰都輸球，近10場比賽只拿下3勝，與國聯中區龍頭釀酒人之間的勝差已來到6.5場。

小熊明天將繼續對上運動家，進行3連戰的最後1場比賽，前者將推派今永昇太掛帥先發，後者則由金恩（J.T. Ginn）率先迎敵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中