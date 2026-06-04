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NBA冠軍賽》布朗森決勝節豪取13分、全場30分 尼克G1爆冷逆轉馬刺

2026/06/04 11:18

布朗森。（法新社）布朗森。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕NBA總冠軍賽G1今天點燃戰火，布朗森（Jalen Brunson）在決勝節接管戰局拿13分，全場攻下30分，幫助尼克克服最多14分落後，最終在客場以105：95逆轉馬刺，拉出季後賽12連勝，馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的26分、12籃板、3阻攻全能表現白忙一場。

兩隊重演1999年爭冠戲碼，當時由馬刺勝出，而今年他們在溫班亞瑪領軍下，季後賽接連淘汰拓荒者、灰狼，更和尋求衛冕的雷霆廝殺7場後勝出，被外界看好能在2014年後再次封王。尼克前次奪冠則已是1973年，但他們今年季後賽打得輕鬆寫意，連兩輪分別橫掃七六人、騎士，拉出11連勝。

溫班亞瑪在上半場僅得9分，但錢帕尼（Julian Champagnie）投進5顆三分球拿15分，菜鳥哈波（Dylan Harper）替補拿11分，助馬刺取得55：48領先，而尼克主力布朗森（Jalen Brunson）在首節撞傷右膝，次節又扭到左腳踝，但他依舊帶傷續拚，15投5中拿全隊最高11分，也是唯一得分達雙位數球員。

雖最多曾落後14分，但尼克在溫班亞瑪下場後找到機會，靠著布朗森和湯斯（Karl-Anthony Towns）聯手打下25：11的攻勢，在前三節打完後來居上，逼成76：76平手。

第四節進入拉鋸戰，布朗森在比賽中段連投帶罰連拿8分的帶動下助尼克反超，馬刺靠著溫班亞瑪的三分球命中才終結得分荒，並靠著切入後完成三分打，以及最後2分16秒的兩罰俱中以95：94逆轉，但布朗森隨即回敬三分球要回領先，布里吉斯（ Mikal Bridges）兩罰都進，布朗森接著在失去平衡之下完成高難度投籃命中，團隊連拿11分再度擴大分差，馬刺關鍵時刻出現失誤，且沒有人能跳出來得分，比賽勝負底定。

尼克有4人得分達雙位數，湯斯有18分、12籃板，阿努諾比（OG Anunoby）進帳17分，薛米特（Landry Shamet）替補17分。

馬刺除了溫班亞瑪，卡瑟爾拿17分居次，哈波跟錢帕尼各有16分。

布朗森（左）。（法新社）布朗森（左）。（法新社）

溫班亞瑪。（法新社）溫班亞瑪。（法新社）

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