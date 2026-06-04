MLB》防禦率僅0.74！大谷翔平6局6K無失分好投 前4打席全上壘

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天以「投打二刀流」出擊，主投6局無失分、賞6次三振，而「打者翔平」前4次打席全部上壘，包含敲出2安。雙方7局上打完，道奇目前以7比0領先，「投手大谷」有望拿到本季第6勝。

大谷翔平開賽連續解決11名打者，直到第4局2出局後，才被響尾蛇打者莫雷諾（Gabriel Moreno）擊出一壘車布邊的二壘安打，大谷讓響尾蛇球星艾倫納多（Nolan Arenado）敲滾地球出局，化解失分危機。

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大谷翔平第5局再讓響尾蛇打線3上3下。第6局1出局後，大谷投出保送、接著被敲安，讓響尾蛇攻佔一、二壘，大谷讓台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）擊出雙殺打，化解失分危機。

總計「投手大谷」先發6局用89球，其中有58顆好球，投球被敲2安，賞6次三振，丟1次保送，賽後防禦率降至0.74，此戰最快投到100.4英里（約161公里）。

「打者翔平」首局擊出二壘方向的內野安打，但後續沒有攻勢。道奇球星塔克（Kyle Tucker）第2局擊出兩分砲，為道奇先馳得點。

大谷翔平第3局選到保送後，帕赫斯（Andy Pages）敲出二壘安打，接著佛里曼（Freddie Freeman）敲出適時安打攻回2分，接著塔克、馬恩西（Max Muncy）連續安打再為道奇拿1分，單局得到3分。大谷翔平第三打席選到保送。6局上大谷翔平敲出右外野一壘安打。

第7局2出局道奇攻佔滿壘，弗里蘭（Alex Freeland）擊出帶有2分打點的適時安打，幫助道奇以7比0領先。而大谷第五打席吞三振後，7局下道奇換投，由J.赫南德茲（Jonathan Hernandez）接替投球，讓「投手大谷」退場。

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