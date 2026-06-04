中職》富邦悍將攜手「Skater JOHN」 6/13、14 新莊登場

富邦悍將攜手Skater JOHN 最潮主題日登場。（富邦提供）

〔體育中心／綜合報導〕街頭能量席捲新莊棒球場！06/13（六）、06/14（日）富邦悍將攜手熱愛滑板的藍帽小狗「Skater JOHN」將街頭魂進駐新莊城堡，打造潮流與跳脫框架的風格態度，日本原創作者暨創意總監 SHIBA-CHAN 也將來到新莊城堡與粉絲互動，更將推出限定聯名周邊與互動拍照場景，邀請悍將家人一同來球場感受街頭新風潮。

來自 SHIBA-CHAN 筆下的藍帽小狗「Skater JOHN」曾與許多知名品牌及日職、大聯盟球星進行聯名創作，這次將與富邦悍將聯名推出一系列周邊商品及專屬設計的悍將聯名球衣，原創作者 SHIBA-CHAN 柴田昌達將在 13 日賽前擔任開球嘉賓，14 日則由藍帽小狗「Skater JOHN」為比賽開出好球。

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為了回饋熱情支持的球迷，主題日期間準備了豐富的進場贈品，凡於活動期間只要在進場贈品攤位帳篷出示活動體驗卡，即可兌換「富邦悍將 X Skater JOHN 壓克力吊飾 盲包」以及「ULOS AMP 機能保濕系列 試用包」一份，贈品為隨機發送且數量有限，發完為止，每人每卡限領一份，恕不接受代領。

除了豐富的進場禮，球場周邊更規劃了多元的限定體驗活動與專屬打卡拍照區，悍將家人們可在「Skater JOHN 限定拍照區」，與帥氣的藍帽小狗留下最潮的合影紀念。此外，質感滿分的「Coffee and JOHN 快閃店」也將進駐新莊城堡，提供大家觀賽之餘的輕食與品味咖啡好去處，另外還有「Skater JOHN 限定體驗活動」，只要完成活動，就有機會獲得極具收藏價值的限定好禮「富邦悍將 X Skater JOHN 聯名貼紙包」，讓可愛的 Skater JOHN 陪伴大家度過精彩的賽事。

主題日兩天的賽前，也將於二樓舞台舉辦「SHIBA-CHAN 與 Skater JOHN 簽名互動會」，讓粉絲能進一步感受角色的獨特魅力，只要購買活動參加資格，即可獲得限定好禮，包含聯名球帽、聯名棒球、聯名毛巾以及聯名限定手指滑板，售價每組為 3580 元，每日限量 30 位名額，將於 06/09 中午 12：30 於富邦悍將官方售票網啟售，喜愛 Skater JOHN 的粉絲務必把握難得的機會，共同在這場跨界聯名的棒球嘉年華中留下難忘的夏日回憶。

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