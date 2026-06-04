MLB》藍鳥補強投手深度 現金交易雙城先發「字母哥」

伍德理查森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕多倫多藍鳥今天進行選手補強，透過現金與明尼蘇達雙城延攬先發投手伍德理查森（Simeon Woods Richardson），來填補球隊的投手深度。

目前25歲的伍德理查森，在2018年以第2輪第48順位之姿被紐約大都會挑中，2022年在雙城迎來大聯盟初登板，甚至還因特殊的名字而一度寫下大聯盟球衣背號史上最長的姓氏，他至今已有5年資歷，累積65場出賽，302.1局的投球送出258次三振，戰績12勝17敗，防禦率4.76，標準化防禦率（ERA+）與獨立防禦率（FIP）分別為89與4.64。

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今年伍德理查森遇到最慘一季，本季12場出賽苦吞7場敗投並列大聯盟第2高，ERA高達7.74，5月6場先發都投不滿5局，在美國時間5月30日被球隊指定讓渡（DFA），最終藍鳥選擇延攬。

藍鳥隊總教練施奈德（John Schneider）稱讚伍德理查森是個不折不扣的競爭者，也在投手丘上展現絕對的自信，而他也坦言還不確定他入隊後的定位，但擔任長中繼或先發投手的機率較高，「不管最後會是如何，他這幾年的表現一直都不錯，只是今年有點偏離軌道了。」

有趣的是，伍德理查森曾短暫加入過藍鳥，但都只待在小聯盟沒有獲得升上去的機會。

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