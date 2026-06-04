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NBA總冠軍賽》球迷亂入自拍讓溫班亞瑪看傻 「不知道該怎麼反應...」

2026/06/04 12:57

有球迷亂入球場，與溫班亞瑪自拍。（法新社）有球迷亂入球場，與溫班亞瑪自拍。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍賽第一戰，馬刺球星「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）全場拿到26分，但發生6次失誤創個人季後賽生涯新高，馬刺最後在主場以95比105敗給尼克，系列賽處於0比1的落後。此戰也發生插曲，有一名男性球迷亂入球場，還與溫班亞瑪自拍，這讓溫班亞瑪賽後坦言不知所措。

此戰第四節剩下6分多鐘時，當時有一名男性球迷衝進球迷，拿著手機與場上的溫班亞瑪自拍，隨即遭現場保全帶離球場，這個插曲也讓比賽暫時中斷。

對於有球迷亂入，溫班亞瑪坦言，「我以前沒有遇過這種情況，我不知道該怎麼反應。那真的讓我非常驚訝，幾乎和之前有一隻蝙蝠飛進球場時一樣令我吃驚。」

馬刺主帥強森（Mitch Johnson）認為，「我不認為那算是什麼事件。我想保全很快就把他帶離現場，然後大家就繼續專注在下一個攻守回合。」

根據《美國雅虎》報導，這名球迷有可能會遭NBA終身禁止進入球場，也可能會面臨法律責任，因為在德州擅自進入體育場的限制區域屬於違法行為。

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