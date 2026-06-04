MLB》大谷翔平6局0失分、5度上壘仍不滿足 「若長打率能提升...」

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天二刀流出擊，交出6局6K無失分好投，以及單場3安猛打賞、外加五度上壘，幫助道奇在客場以7比0完封響尾蛇。大谷翔平賽後受訪表示，這場比賽的投球內容比前一場好，「雖然不確定是不是非常出色，但肯定比前一次更好。」

總計「投手大谷」今天先發6局用89球，其中有58顆好球，投球被敲2安，賞6次三振，丟1次保送，賽後防禦率降至0.74，此戰最快投到100.4英里（約161公里）。

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而「打者翔平」全場4打數敲3安，選到2次保送，跑回1分，單場五度上壘，另選到1次保送，賽後打擊三圍是0.301/0.420/0.521，整體攻擊指數（OPS）為0.941。

大谷翔平前一次登板交出6局無安打失1分的表現，但投出4次保送、1次觸身球。而這次大谷翔平全場只有1次保送，他在受訪中表示，「從牛棚練投開始感覺就很好，我認為這一週在內部做出的修正確實發揮了效果。」

對於近期的打擊狀況火熱，大谷翔平認為，「從數據的平衡來看很好，OPS持續上升是好事，不過目前的數據稍微偏向上壘率，但如果長打率能再提升一些，那就更完美了。」

Another scoreless outing for Shohei Ohtani!



He’s allowed just 1 ER across 24 IP over his last 4 starts pic.twitter.com/G7M5JAe8UM — MLB （@MLB） June 4, 2026

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